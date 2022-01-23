基市寧靜街改單行道 暖江國小外設通學步道 學生更安全
基隆市政府完成暖暖區過港路、寧靜街人本示範道路2.0設計，除了優化過港路交通設施，並以暖江國小為核心，從學生上下學需求出發，未來寧靜街會改成單行道，多出的道路空間全供人行使用，實現「以人為本」的城市設計理念。
市府工務處今天表示，在內政部營建署支持下，已完成過港路及寧靜街新一代示範道路設計。思考方向都是先以人行動線來考量，剩餘的空間才提供給車輛。目前已開始督促各管線單位進場進行管線遷移作業，希望今年爭取到經費就進場施工。工務處並提供實景3D模擬影片，讓民眾了解未來道路景象。
工務處體檢過港路現況，發現有人行道淨寬不足，格柵式孔蓋密集排水受阻，電桿等設施物阻礙人行道，路面銜接不平整，斜坡道未與行人穿越線對應，纜線架空影響美觀，公車停等區與人行空間衝突，人行道破損等問題。寧靜街口社區入口意象老舊，人行道未串聯也待改善。
3D模擬影片顯示，在工程起點八堵路口，兩側人行道設施物將整併在臨車道60公分範圍內，往八堵路方向人行道淨寬90公分，往暖江橋人行道淨寬1.7公尺，護欄也會改善，高度超過110公分。中段人行道拓寬為超過3公尺，路旁設施帶併停車彎，建置共同管道，台電桿件地下化。
工務處表示，纜線清理、夜間明亮、道路平整、排水改善等是基本要求，這次設計案重心是以暖江國小為核心，從學生上下學的需求出發，搭配周邊的住商生活區域，讓整體動線更貼切過港社區居民的一日出入需求。
寧靜街採用「線型彎曲、窄化路寬」的降速設計思維，將原有直線雙車道的道路規劃為略呈彎曲的單向道，車道寬度也由4.6公尺縮為2.8公尺，降低車行速率。空出來的空間全部供人行使用，暖江國小前會設綠籬草坡和通學步道，提高學童就學安全性。
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