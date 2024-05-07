影／藥局發放疾管署免費快篩 效期短民眾領用不踴躍

疾管署開放民眾到社區藥局領取半年內到期的「免費快篩試劑」，今天已經陸續將免費快篩配送到全台4500餘家健保特約藥局，無須提供任何證件，即可向社區藥局免費索取，不過高雄市有多家藥局今天出現乏人問津的現象，成箱的COVID-19家用快篩試劑放在藥局角落，只有少數民眾前往領取，跟過去疫情發燒時民眾大排長龍搶買快篩的景象，可說有著巨大落差。

雖然目前疫情已趨近緩和，但患者仍有機會發展為中重症，衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19家用快篩試劑，今天起合作藥局陸續收到貨且開始提供，不過記者實地到高雄美術館一家藥局查看，發現有兩種品牌共數百劑快篩堆放在角落，等半天都沒人來詢問領取，仔細查看上頭的保存期限都只剩一個月不到，美術館好藥局藥師表示，近2天陸續拿到約78份羅氏家用快篩，有效期到6月8日、亞培家用快篩約156盒，效期到今年5月29日，都是屬於快過期產品，快篩效期不到1個月，民眾領取意願恐怕非常低，合豐藥局藥師林琪真說，只有今天早上有一家月子中心的護理人員來領了八盒回去做鑑驗，民眾來藥局如果有明顯感冒症狀就會鼓勵他們免費索取。