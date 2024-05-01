北高雄科技廊帶「交通受考驗」 2大園區聯外道路建設中

北高雄因應半導體S廊帶產業發展，積極發展的橋頭科學園區和楠梓產業園區，聯外交通建設備受關注，政府目前在橋科規畫「三橫三豎」路網，南北向和東西向各有3條主要道路，其中東西向1-2號道路將於5月通車，南北向的台39線延伸線優先段於115年完工；楠梓產業園區則有中油園區南路開闢、翠華路拓寬等工程，預計於115年通車。

橋科園區聯外道路中，3條東西向道路為1-1號、1-2號、1-3號道路，3條南北向為省道台一線、國道一號及台39線延伸線，構成「三橫三豎」路網；工務局表示，1-2號道路由新工處代辦規畫設計施工，於今年5月通車，西側連接今年10月完成全線拓寬的大遼路及友情路，將成為橋科園區營運初期主要的交通動線。

另外1-1、1-3號道路工程併入橋科區段徵收公共工程，由內政部國土署施作，預計於114年底完成。高鐵橋下台39線延伸線優先段和國道橋涵抬升暨增設橋科匝道聯絡道工程分別將於115年6月及117年底完工，工務局表示，橋科園區交通路網建設為市府重大工程之一，在中央與地方一起合作投入總經費137.26億元。