業者僱5名非法移工遭罰30萬未繳 半甲山坡地法拍

屏東縣1名營造業者承包透天新建案，非法僱5名越南籍失聯移工，違反就業服務法，遭罰新台幣30萬元卻未繳，法務部行政執行署屏東分署5月7日將法拍業者名下約半甲林業用地。

屏東分署今天發布新聞稿表示，經查這批移工原申請在台灣的金屬公司工作、非法入境或被通報失聯，雇主未經許可非法聘僱外國人工作遭罰。

屏東分署說，業者遲未繳罰款，案件移送到屏東分署執行，將法拍屏東泰武鄉業者名下1467坪無路可達山地保育區林業用地，持分完整、目前已進入2拍，底價57萬6000元。

屏東分署5月7日將辦「123拍賣會」，上午9時30分在屏東分署開放觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌，10時30分拍賣喊價；當天不動產另有萬丹鄉、崁頂鄉、獅子鄉、高樹鄉與屏東市土地，及東港鎮透天厝持分。