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日月光3年800萬打造行動健身房 攜市府照顧偏鄉長輩

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
行動健身房巡迴車帶來許多健身器材，讓長者在社區就能運動。記者蔡世偉／攝影
行動健身房巡迴車帶來許多健身器材，讓長者在社區就能運動。記者蔡世偉／攝影

日月光集團三年捐贈800萬與高雄市政府合作，打造「行動健身房巡迴車」，讓高雄偏鄉樂齡長輩有更多運動資源。今天在大樹區新吉庄社區活動中心舉辦成果發表會，許多長輩都現身展現活力，甚至有中風長者因持續運動，身體機能快速恢復。

高雄市政府攜手日月光集團，推動「運動零距離樂活‧慢老不是夢」專案，由日月光集團合捐贈800萬元(3年期)，打造「行動健身房巡迴車」，提供高雄偏鄉樂齡長輩更多運動資源。第一階段在高雄5區10據點執行，成果相當豐碩。

今天特地來到大樹區新吉庄社區活動中心舉行成果發表，現場可以看到許多長者在教練的教導下，學習使用運動器材。76歲的陳承登老先生帶著70歲的老伴陳美霞一起來運動，他們表示老人家行動不便，平時就只能在家附近走走，現在社區就有教練、運動器材，讓他們覺得很方便，「流汗的感覺很爽」。

73歲林張招治5年前中風，在醫院復健效果不彰，主要是距離遠，想去外面診所復健，又所費不貲。從1月開始每周一次來到離家不到50公尺社區關懷據點就可以運動復健，3個月下來，從原本需要人攙扶行走，到現在可以杵著單腳拐杖趴趴走。

運發局主秘王耀弘表示，高雄市目前65歲以上長者已經有超過51萬人，運動是市民活動健康的基礎，市府與日月光集團一拍即合，「運動巡迴車」因應而生，讓微型運動中心搬進社區，藉由教練與專業器材，讓老人家能更方便運動，進而喜歡運動。

73歲林張招治女士中風後不良於行，靠著運動復健，目前已能自己拄著拐杖走路，不需人攙扶。記者蔡世偉／攝影
73歲林張招治女士中風後不良於行，靠著運動復健，目前已能自己拄著拐杖走路，不需人攙扶。記者蔡世偉／攝影
高雄市政府攜手日月光集團，推動「運動零距離樂活‧慢老不是夢」專案，打造行動健身房巡迴車。記者蔡世偉／攝影
高雄市政府攜手日月光集團，推動「運動零距離樂活‧慢老不是夢」專案，打造行動健身房巡迴車。記者蔡世偉／攝影

健身房 復健 運動

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