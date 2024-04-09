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影／萬年溪擺脫萬年臭 行政院長陳建仁讚屏東復興公園像日內瓦湖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長陳建仁今南下視察屏東水環境建設到屏東市復興公園，他致詞說，復興公園親水環境空拍照片，有點像瑞士日內瓦湖，水環境建設對城市扮演重要角色，展現城市生命力。記者劉星君／攝影
行政院長陳建仁今南下視察屏東水環境建設到屏東市復興公園，他致詞說，復興公園親水環境空拍照片，有點像瑞士日內瓦湖，水環境建設對城市扮演重要角色，展現城市生命力。記者劉星君／攝影

行政院長陳建仁今天視察屏東水環境建設，他說，屏東市復興公園親水環境空拍照片，有點像瑞士日內瓦湖，水環境建設對城市扮演重要角色，展現城市生命力，生態之美；屏東縣自來水普及率從2014年至今成長21%達到70％，縣長周春米向陳建仁爭取更多資源，希望加速自來水建設進度，期望4年內自來水普及率達9成。

陳建仁今視察屏東萬年溪水岸空間環境改善工程，在中央地方努力下，蛻變成為一條美麗的溪流，再加上河畔旁悠美的公園綠地，讓萬年溪出現「點石成金」轉變，打造具防洪韌性、供水穩定的親水環境建設。縣長周春米說，萬年溪復興公園也成為屏東燈節場域。

陳建仁說，水環境建設對城市發展扮演重要角色，能展現城市生命力，亦能反映出生態的美，例如瑞士日內瓦湖畔的大型人工噴泉（Jet d'Eau）名聞遐邇，吸引遊客駐足拍照；高雄愛河經過整治後，讓高雄港灣逐漸恢復生機。

另外，台北瑠公圳圳道隨都市化發展，多已填平或加蓋，但在台灣大學後續展開瑠公圳大安支線復育計畫，完成瑠公圳水源池工程後，也讓台大校園出現河流，為校園添上美麗色彩。

陳建仁說，屏東復興公園視察萬年溪水岸空間環境改善工程，該工程經經濟部、水利署、水利工程專家，以及歷任屏東縣長一棒接一棒的努力下，從過去遭受汙染，蛻變為美麗溪流，搭配河畔旁悠美的公園綠地及水環境建設，讓萬年溪出現「點石成金」的轉變，打造具備防洪韌性、供水穩定的親水環境建設。

行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園。記者劉星君／攝影
行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園。記者劉星君／攝影
行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園，水環境建設對城市扮演重要角色。圖／水利署提供
行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園，水環境建設對城市扮演重要角色。圖／水利署提供
行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園。記者劉星君／攝影
行政院長陳建仁今視察屏東水環境建設到屏東市復興公園。記者劉星君／攝影

日內瓦 陳建仁

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