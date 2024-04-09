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韓國演唱會13日高雄開唱 怕塞車交通指南快看這

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》韓國演唱會4月13日在高雄世運主場館開唱，高雄捷運調整列車班距為3至4分鐘一班。圖／高捷提供
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》韓國演唱會4月13日在高雄世運主場館開唱，高雄捷運調整列車班距為3至4分鐘一班。圖／高捷提供

《GOLDEN WAVE in TAIWAN》韓國演唱會4月13日在高雄世運主場館開唱，交通局提醒，世運大道8時至24時實施交通管制，捷運、台鐵將加密班次，並提供免費接駁車，歌迷盡量搭乘大眾運輸或步行前往，避免塞車或找車位延誤入場時間。

世運大道8至24時將全段封閉管制，周邊道路均禁止臨時停車，並加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

為避免塞車，歌迷可多利用大眾運輸，高捷將縮短班距3至4分鐘，交通局也規畫18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場，可停車至此再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。

主辦單位安排免費接駁專車，13時至19時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務；21時至22時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。

機車臨時停放區規畫於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為4月13日8時至23時，騎車的歌迷可多加利用。演唱會現場沒有提供汽車停車位，民眾勿開車前往。

世運主場館演唱會接駁車乘車處。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會接駁車乘車處。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會交通指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會交通指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會改道指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會改道指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場。圖／高雄市交通局提供

捷運 演唱會 高鐵

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