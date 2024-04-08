捷運岡山車站今年通車 「隔音牆超少」住戶被吵到崩潰

捷運岡山車站RK1正進行通車試運轉，預計5月初勘，朝6月底通車目標邁進，當地民眾反映，捷運高架軌道進入中山南路後緊鄰民宅，列車行經聲音非常大，後紅里長韓嘉嘉說，之前曾向捷運局反映，希望能加裝隔音牆，但當時捷運局表示經費不足，要等到通車後經會勘確定噪音超過標準，才能再申請經費加裝隔音牆。

捷運岡山站上周起試車，高架軌道從岡山區中山南路轉進後即駛入住宅區，但沿線幾乎未設置隔音牆，當地後紅里里長韓嘉嘉表示，近來不少住戶抱怨早上5點至晚上11點許都有捷運駛過，軌道磨擦聲與進站煞車聲相當大，嚴重干擾當地作息，晚上能安靜的時間不到6小時，很多人抱怨睡不飽。

岡山捷運路線從中山南路進大德三路至岡山車站總長近1公里，沿線兩側住戶近百戶受噪音影響，韓嘉嘉先前曾向市府爭取增設隔音牆，但捷運局回應經費不足，需等通車後視情況做打算，韓嘉嘉批「等到出問題才解決嗎？」認為市府事前未做好完整配套，也不願聽取地方聲音，當地還要忍受長達數個月的噪音干擾。

「早上5點就被吵醒，晚上要吃安眠藥才能睡！」當地住戶陳春龍說，試車時每天200多趟來回列車，有時列車速度快、聲響更大，進站時的尖銳煞車聲也很大，他的房間面對高架捷運線僅50米，每天不勝其擾、非常痛苦，當地3至5樓的住戶聽到的聲響都非常大。

議員林志誠表示，過去捷運楠梓後勁段的高架橋也曾發生噪音問題，捷運局當時加裝抗噪設備，如今岡山段同樣採高架方式，在軌道轉彎與進站處的煞車聲很大，強烈要求捷運局編列降噪預算，尤其未來岡山車站旁兩塊聯開基地將作為雙子星門戶，噪音影響範圍擴大，需提前處理。

議員黃秋媖表示，當初岡山捷運不以下地方式施作工程，採用高架就會衍生干擾民生的問題，「捷運局應還給民眾良好的生活品質」，岡山捷運雖在前瞻預算上一直不足，但民生問題才是首要考量條件，她認為應比照台北施作降噪工程。