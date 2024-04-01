找停車位找到快發瘋 高雄市智慧停車格免繞路上網查
高雄市目前正在推廣建置智慧停車格，利用車牌辨識技術自動計算停車費，無紙化開單，達到節省人力及節能減碳目的，目前已建置1720格。智慧車格外的一般車格市府也將建置地磁偵測，可即時知道車位是否空著，駕駛不用到處繞路找車位。
市府目前已於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營周邊路段，建置完成1720格智慧停車格；近期河堤路、民族路及周邊路段將完成700餘格，正進行系統整合測試，預計年中啟用；另外凹子底、美術館、巨蛋商圈周邊路段也陸續建置中。
交通局表示，智慧停車設備有低位、停車柱、高位3種型式，建置前會先跟地方溝通，因地制宜規畫適合型式。設置地點將以熱門景點周邊、主要幹道等高停車需求路段為優先考量，希望後年達到全市1萬格的目標。
現在全市約有4萬7000格收費停車格，未來還會陸續增加。除了智慧停車格外，一般停車格也將建置地磁設備在席偵測，民眾可即時搜尋何處有空的停車格，減少繞路找車位時間。目前全市已設置2000格，後年預計增至2萬8000格。
交通局指出，智慧停車及地磁感測設備會即時回傳空車格位資訊，民眾可在高雄市政府交通局公有停車場服務網查詢。在未智慧化前，民眾只能查詢這路段停車格大概幾成滿，智慧化後就可精確知道何處有空車位。
相關資訊除提供民眾停車查詢外，交通大數據也可做為政策執行參考，並開放給民間使用。交通局表示，經調查近9成民眾支持智慧停車政策，除了節能減碳、減少人力及時間成本，也能提高停車格周轉率50%以上，改善停車問題。
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