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赴議會施政報告 陳其邁提4大願景主軸

中央社／ 高雄1日電
高雄市長陳其邁今天到議會進行施政報告，提出4大願景施政主軸「淨零X科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」和「魅力高雄」，強調將全力以赴，府會持續攜手合作，帶領高雄邁向國際。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁今天到議會進行施政報告，提出4大願景施政主軸「淨零X科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」和「魅力高雄」，強調將全力以赴，府會持續攜手合作，帶領高雄邁向國際。聯合報系資料照

高雄市長陳其邁今天到議會進行施政報告，提出4大願景施政主軸「淨零X科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」和「魅力高雄」，強調將全力以赴，府會持續攜手合作，帶領高雄邁向國際。

陳其邁報告指出，在「淨零X科技高雄」部分，台積電進駐是半導體S廊帶關鍵拼圖，目前台積電評估在高雄增建第3廠，而P1晶圓廠工程持續進行，預計明年營運；P2晶圓廠今年3月取得建照，P1廠及P2廠預計創造1500個就業機會。

2022年高雄市的溫室氣體排放結構，以工業排碳為主占82%，2022年碳排量5235萬公噸，較2005年碳排量6614萬公噸，共減量20.8%，減碳量達1379萬噸，未來高雄將持續配合國際淨零碳排趨勢持續努力。

「宜居高雄」部分，陳其邁說，自從他上任後整體失業率持續下降，從3.9%下降至民國112年3.4%。市府也致力透過興建社會住宅，落實居住正義，並運用囤房稅，包含折減社宅租金、加碼租金補貼等，實踐居住正義。

捷運延伸、輕軌成圓更是重大政策之一，環狀輕軌2月26日正式營運；岡山路竹延伸線新增8座車站，目前1階工程預計今年中完工通車，2A階段預計116年完工通車，2B階段預計118年完工通車。

小港林園線2個施工標已完成發包，預計119年完工通車；黃線3個施工標已完成發包，預計117年完工通車；紫線目前進行可行性研究中，預計今年6月送期末報告；左營、橋頭鐵路立體化辦理可行性研究，預計114年3月完成評估。

「幸福高雄」部分，高雄市公共托育目標是115年底設置85處公托或家園。另外高雄市社區照顧關懷據點目標115年底設置達655處。C級巷弄長照站目標115年底設置達587處，今年預計布建557處。

「魅力高雄」部分，高雄今年初迎接黃色小鴨重返，超過900萬參觀人次，逾新台幣140億元觀光效益。今年1月到3月，千人以上演唱會已逾30場，已吸引25萬人次、創造5億元觀光產值。

陳其邁表示，高雄的轉型與發展與時間競賽，市府會全力以赴，不負市民的託付與期待，感謝議長與議會的監督、支持及協助，府會將持續攜手合作，共創社會共好的幸福循環，帶領高雄邁向國際。

台積電 陳其邁

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