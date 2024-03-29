台南提供保母訪視員「密錄器」高雄不跟進

安置兒少剴剴疑遭保母虐死案引起社會對於「保母訪視員」的關注，台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），今年起也免費提供居家托育人員申請監視設備；高雄社會局表示，目前不會跟進台南，無提供保母訪視員工作記錄器的規劃，監視設備在2年前已實施，至今已補助57名保母裝設。

目前高雄社會局並未提供居家保母訪視員「工作記錄器」，每位訪視員在當天訪視完會立即上傳內容至中央系統，若對訪視狀況有疑慮，會即時運用手機拍照攝影記錄，對於「工作記錄器」，社會局強調需待中央訂定相關管理辦法，訪視皆由公部門社工、收出養媒合社工與居托訪視員「三方共訪」提高安置兒童訪視頻率。

目前高雄市每月至少訪視保母1次並須親見兒童及進行照顧檢視，共訪機制持續至少6個月，第一年進行8-10次訪視；社會局強調，市府至109年10月起已全面採無預警訪視一般保母，目前擴大為保母出養個案也是無預警訪視，針對有違規事項的高風險保母加強訪視每月至少1次持續至少3個月或至改善為止。

設籍高雄的出養案件評估，均由公部門受案評估，確任有出養必要後，才由民間進行媒合、公部門安排安置資源與追蹤等。高雄早在111年就試辦居家托育人員免費申請監視設備，因涉及隱私，同樣採鼓勵性質，112年起已經正式上路，至今已補助57名保母裝設，並由居托中心列入訪視，檢視設備運作情形。