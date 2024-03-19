地方反對僑智國小廢校遞陳情書 屏縣府：學生數4年皆未達50人

屏東縣府教育處評估內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小與屏東市凌雲國小裁併，3月底將由教育審查委員審議決定。其中反對僑智國小廢校的家長、地方人士今天下午由縣議員洪明江陪同，向教育處長楊英雪遞交400名村民連署陳情書，希望縣府暫緩停辦程序；舊寮國小裁併校也引發地方反彈，21日上午到縣府遞交陳情書。教育處表示，彙整鄉親意見送交教育審議委員會參考，預計5月公告結果。

縣議員洪明江今在議會召開僑智國小裁併校協調會，50多名鄉親到場，鄉親舉白布條寫著「反對廢校，支持轉型」，縣議員李世淦、徐榮耀、蔣月惠、宋麗華長子、華德福專家、教育處長楊英雪與會。

洪明江說，少子化衝擊，教育不能用投資效益衡量，培育人才是政府責任，縣府應思索如何提升學校教育品質，鼓勵發展成為特色學校以利增加招生。

美和村長利文堂與學生家長帶著400份村民連署陳情書到場，表達全村反對裁併校心聲，利文堂說，裁併校失去社區文化與認同，亦會造成家長因孩子教育問題選擇外移，長期下造成社區的沒落。

利文堂說，僑智國小創建於民國49年，由華僑賑濟87水災結餘款建校，全台22所至今沒有一所廢校，當年村民捐地、募款，每戶出動志工建校，且美和村是全台村莊從幼兒園、國小、國高中到大學，教育體系完備，希望縣府協助學校轉型。

屏東縣人智學永續教育協會表示，請縣府審慎評估由地方、民間共同提出轉型方案「老少共學示範實驗中心-僑智華德福實驗小學」。

教育處長楊英雪說，僑智國小學區屬於內埔鄉美和村，112學年度該校6班、31人，學區內學童就讀該校比率低，108到112學年度學區新生平均報到率25%。近4年全校學生人數都未達50人，避免影響學生同儕學習及群性發展，縣府依規定進行學校合併或停辦評估，會持續與地方溝通。相關意見彙整提供教育審議委員會做為審議參據。