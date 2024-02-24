你好鴨！席捲全台「黃色小鴨」出生秘密　貨櫃翻覆…3萬隻「旅行小鴨」開啟海上冒險

image source：Freepik

文／楊千儀

十年前、十年後來台，都掀起一陣「黃色旋風」的黃色小鴨攻佔了台灣人的心，頻繁曝光的程度讓網友們不禁好奇，這幾天在高雄快樂游泳、超級療癒的黃色小鴨到底在紅什麼？牠的由來和創作理念是什麼呢？本該在浴缸裡陪著小孩們玩的黃色小鴨，又是怎麼展開海上冒險旅程的？

image source：高雄旅遊網

兩隻小鴨游回高雄港 全台掀起一陣「黃色旋風」

睽違十年又「游回」台灣的黃色小鴨，帶著牠的鴨朋友一起來到高雄港，為了一睹黃色小鴨的可愛風貌，社群幾乎被巨大的黃色小鴨照所攻佔，不僅造成了席捲全台的「鴨力測試」風潮，更帶動高雄的城市觀光經濟。昨（21）日，因為高雄港6級強風，讓黃色小鴨一度消風，被吹得東倒西歪、出現「皺紋」，幸好工作人員及時在傍晚將小鴨修復，恢復牠可愛萌樣，沒有讓遊客們白跑一趟。

image source：圖片已取得授權／路上觀察學院 李笙睿

關鍵字出現「高雄港」、「愛河」明顯看出高雄周邊經濟被帶動

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，有關「黃色小鴨」的熱門關鍵字有「高雄港」、「愛河」、「河灣」、「輕軌」等詞，顯示此次黃色小鴨的展出帶動了高雄港愛河灣周邊的經濟產業，其中「小鴨同樂會」是指高雄漢來大飯店配合黃色小鴨風潮所推出的優惠活動，也吸引許多民眾參與。另外，「藝術家」、「霍夫曼」等關鍵字，可看出民眾對黃色小鴨的身世背景感到好奇。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

霍夫曼創作「黃色小鴨（Rubber Duck）」的由來

黃色小鴨（Rubber Duck）的創作者為荷蘭概念藝術師—弗洛倫泰因．霍夫曼，當年因在另一位荷蘭畫家所畫的風景畫中看到小鴨形象，激發了創作靈感。

霍夫曼試圖將大家記憶中的玩具小鴨放大，融合各國當地的天氣和潮汐，在不同城市打造不同尺寸的黃色小鴨，將每個人童年中對於黃色小鴨的共同記憶完美放大，超越了語言和文化的隔閡，喚醒回憶中最純真的時光。

image source：Freepik

橡皮小鴨曾在海上冒險？貨櫃船翻覆…落難的旅行小鴨誕生了



你小時候曾玩過這樣的黃色橡皮小鴨嗎？1992年，一艘從香港駛出的貨櫃船準備開往美國華盛頓，途中在穿越太平洋時遇到強烈風暴，其中一個放滿2萬9千隻泡澡玩具的貨櫃墜入大海，玩具中最多的黃色橡皮鴨形成了一整群龐大的「友好漂浮物」，在大海上隨波逐流，頓時成了猶如艦隊的「旅行小鴨」。

鮮豔又療癒的黃色小鴨散落在海洋各角，從北極白令海峽、南美洲、東南亞的印尼，到南半球澳洲等都出現了它的蹤影，在海面上載沉載浮。根據科學家估計，小鴨的「海洋壯遊」最長可能達6萬公里，等同繞了地球一圈半。



image source：kuehni

誤入海洋的鴨鴨訪客 成為被拋棄的「幽靈漁網」一環

除了「旅行小鴨」事件，此類海上意外一直層出不窮，1990年裝滿8萬雙Nike球鞋、1994年載著3萬4件曲棍球具和護具的貨櫃箱都曾落海，並且翻覆破裂。這些誤入海洋的貨物，就像是陸地上未回收好的垃圾、漁船拋棄在海裡的「幽靈漁網」（ghost net）一般，既不會消失、也無法被海洋分解，只能隨洋流漂流，成為各國海岸清都清不完的「洋垃圾」。

環境保護組織「綠色和平」德國辦公室曾發布報告指出，每年約有64萬噸「幽靈漁具」流入海洋，各式各樣的漁網、漁籠、魚絲、魚鈎，連同包裝盒、膠帶、浮標等漁業廢棄物，形成對海洋生物的「無差別襲擊」，最少有45%國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄瀕危物種，正在與海洋塑膠污染纏鬥中。

image source：Freepik

「黃色小鴨」的展出 讓海洋垃圾議題重新被審視

此次在高雄展出的「黃色大鴨」，霍夫曼曾表示靈感並非來自1992年的落難小鴨，不過也同時讓大眾開始關注海洋環保議題。

2007年黃色小鴨開始進行世界巡迴展覽後，人們更重視全球海洋垃圾問題，台灣開始興起淨灘風潮，不過這些已經累積多年的海洋垃圾，需要更積極管理，淨灘並非根絕問題的方法。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，「過去海廢是一個環境整潔的問題，就像家裡垃圾桶滿出來，家裡髒了，要整潔打掃一下。可是當我們發現問題越來越嚴重，一支吸管就會害死一隻海洋生物、一個塑膠袋就可以害死一隻鯨魚時，它其實就變成污染了。當它是污染時，可能清掃很重要，但更重要的是『源頭管制』，用污染治理的角度，去看海洋廢棄物的問題。」





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月23日至2024年02月21日。