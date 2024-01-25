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2024「香港年宵」規模更大 2月11日起連3天高雄飄港式年味

中央社／ 高雄25日電
由在台港人為主發起的年節活動「香港年宵」，今年將於2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場，透過手作工作坊、現場演出及港人市集等，讓台灣民眾更加了解香港年節文化。圖為2023香港年宵在高雄活動。圖/高雄市政府提供
由在台港人為主發起的年節活動「香港年宵」，今年將於2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場，透過手作工作坊、現場演出及港人市集等，讓台灣民眾更加了解香港年節文化。圖為2023香港年宵在高雄活動。圖/高雄市政府提供

由在台港人為主發起的年節活動「香港年宵」，今年將於2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場，透過手作工作坊、現場演出及港人市集等，讓台灣民眾更加了解香港年節文化。

「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，去年在衛武營WeR藝術村舉行，獲得熱烈迴響。高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿宣布，「香港年宵」活動今年將再度於高雄舉行，陪伴大家過年。

行政暨國際處長張硯卿表示，今年市府持續和台灣香港協會合作，透過手作、文化等工作坊，及現場演出與港人市集等活動，讓市民能從生活文化等多面向更加了解香港年節文化。

「2024香港年宵在高雄」將於2月11日（初二）至13日（初四）的每天下午1時至晚間8時於台塑王氏昆仲公園舉行，有「香港街頭風格藝文表演」、「香港文化手作工作坊」、「香港電影文化工作坊」，以及全台港人攜手打造的特色市集等。

行政暨國際處表示，今年香港年宵市集將集結來自全台各地港人攤主，規模更勝去年，有港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻、港式糖水等；工作坊以香港電影為主題，帶大家回到懷念熟悉的香港影視娛樂。

此外，文化手作工作坊將由港人教學製作香港吊飾，工作坊自即日起開放報名，額滿為止；現場表演也將由港人帶來經典香港音樂及電影主題曲，包含弦樂四重奏、港人街頭音樂演出，以音樂分享不同時期的香港風情。

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