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迎戰淨零轉型 高市青年局公開青創適應心法

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
青年局於PINWAY駁二8號倉庫展出「永續大港-形形色色的在地青年」展覽。圖／高市青年局提供
青年局於PINWAY駁二8號倉庫展出「永續大港-形形色色的在地青年」展覽。圖／高市青年局提供

面臨2050「淨零轉型」挑戰，高雄市青年局與國家發展委員會合作，將40餘位高雄在地創就業青年對減少碳排的適應心法匯集成圖鑑，在Pinway高雄駁二8號倉庫以「永續大港-形形色色的在地青年」為主題展出，吸引不少民眾駐足觀展，還有民眾表示看展才深切體會到減少碳排放對個人生活乃至於地球的重要性，線上展覽同步在青年局官網展出。

青年局局長張以理表示，2050年達到淨零排放是項艱鉅的轉型工程，也是跨世代、跨領域、跨國際的全球化趨勢；除了感謝國家發展委員會指導，青年局也持續以多元化服務，協助形形色色的青年在各個領域保有靈活動能，時值產業轉型及永續發展契機，如何藉由前瞻思維與政策落實，協助在地青年解決問題、過上共好生活，是青年局努力不懈的方向。青年局也透過「扎根職涯」、「促進就業」、「輔導創業」及「公共參與」等系列青年政策工具交互運用，建立公正性與包容性的轉型機制，支持各式各樣的青年成長、茁壯、適應，以保有面對轉型的韌性。

青年局長張以理(後排右四)與關心淨零排放永續議題的志工合影。圖／高市青年局提供
青年局長張以理(後排右四)與關心淨零排放永續議題的志工合影。圖／高市青年局提供

青年 高雄市 職涯

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