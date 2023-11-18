苦等三年旗山老街角樓修復有望 7700萬再現百年前榮景

超過百年歷史的高雄旗山車站，近日入選全國十三處管理維護評鑑文資場域，但對面的角樓亭仔角（石拱圈）卻依舊破敗不堪，居民期待市府文化局修復，多年依舊沒動靜。文化局表示，過去曾三次向中央申請經費修復皆被打回票，今年終於獲得中央核定經費，將於明年啟動修復。

住車站旁50多年的王女士表示，當時旗山車站附近相當熱鬧，家中開的麵包店每天人潮滿滿。當地盛產香蕉、蔗糖因此商人絡繹不絕，當年旗山來往高雄市區的公車一天只有兩班，但當年城鄉連接道路狀況非常差，通勤時間相當冗長，所以火車成了當地來往市區最重要的交通工具。

自從車站廢了以後，熱鬧景象不再，站前的百年角樓也逐漸荒廢，屋頂還因此腐壞坍塌。王女士表示，除了車站，前方屋頂坍塌的角樓也被文化局徵收走了，但聽說要整建3、4年了，一直沒看見有動作。

文化局表示，角樓石拱圈在2020年完成修復設計書圖，高雄市文化局每年積極爭取中央修復經費，但一次次被退回，歷經三年努力，文化部終於在今年核定角樓113年度修復經費。