880億國際機場、1357億國道7號… 鄭文燦發豪語：高雄的願望都會實現

高捷小港林園線今舉行土建、機電與軌道工程動工典禮，與會的行政院副院長鄭文燦今表示，行政院在「大南方計畫」投資高雄很多，包括要花880億元將小港機場提升為國際機場，其他如造價1357.9億元的國道7號，中央也已核定興建並列管，鄭文燦當著高雄市長陳其邁的面說，「高雄的願望都會實現」。

高雄市前市長韓國瑜任內曾表示，目前小港機場已經無法滿足未來高雄發展，指高雄需要一座24小時、雙跑道的現代化國際大機場，估計需花費3000至4000億元。如今中央將改造小港機場為南部主要國際機場，被地方人士戲稱，「韓國瑜的願望要實現了」。

鄭文燦與交通部長王國材今一同出席小港林園線工程的動土典禮。小港林園線總長11.59公里，路線起於目前高雄捷運紅線最南邊的R3小港站預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，將設置7座車站，可服務南高20多萬人次，串連南北產業園區與高雄國際機場，預計2030年完工通車，總經費逾533億元。

鄭文燦致詞時表示，台灣最早是雙北有捷運，已投資1兆元，現雙北還有約3000億捷運工程在發展中，高雄小港林園線喊了10年，如今已克服困難動工，行政院在大南方計劃裡，投資高雄很多，主要是因為看到高雄的價值。

鄭文燦舉例，像小港機場就準備要花880億元，提升為國際機場，航班正在增加中，未來可南向飛新加坡等，讓高雄小港機場功能更強，此外，諸如大林蒲遷村、新建國道7號等高雄工程，也都有在列管中，「高雄願望都會實現。」

造價1357.9億元的國道7號中央已核定興建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓自小客車能與大貨車分流，降低行車風險；路線由小港南星路一路往北至國10仁武，預定2026年動工，2030年完工。