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恆春、車城小黃公車「俗撂方便」 縣府加碼了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府導入恆春、車城小黃公車2年多來，居民反映熱絡，也有不敷所需的聲音；縣府昨天起增加車城後灣線，並增加墾丁社頂線班次。圖／民眾提供
屏東縣政府導入恆春、車城小黃公車2年多來，居民反映熱絡，也有不敷所需的聲音；縣府昨天起增加車城後灣線，並增加墾丁社頂線班次。圖／民眾提供

屏東恆春半島是國旅勝地，為補上偏鄉地區公共運輸資源不足缺口，縣府在郊區導入恆春、車城小黃公車2年多來，已服務上萬人次，居民反映熱絡，也有不敷所需的聲音；縣府因應在地民情滾動調整路線，昨天起增加車城後灣線，並增加墾丁社頂線班次，補足因地形所導致的公共運輸缺口，提供便利且安全可靠的交通選擇。

縣府交通旅遊處長黃國維說，恆春、車城小黃公車原有6條路線，111年服務1萬723人次，今年統計至9月已服務1萬4338人次，考量需求日益增多且恆春萬里桐地區運量已穩定，縣府邀集地方代表會勘後，昨天起新增722車城後灣線、調整720墾丁社頂線因應在地需求增加支線服務，以服務更多民眾至恆春鎮採買及就醫等交通需求。

他說，小黃公車行經的站點便民，涵蓋多所醫院、公園、宮廟、社區及政府機關，還可預約，收費也親民，每次搭車只要10元銅板價，持敬老卡、博愛卡可由點數支應，博愛陪伴卡緊隨博愛卡靠卡，可享半價優惠，屏東縣敬老卡、博愛卡自10月2日起點數自330點升至500點，火車、市區客運、公路客運都能用，65歲以上長輩快申請敬老卡，縣府每年都因應在地民情和需求，滾動調整路線和班次。

「不論是就醫、洽公或採買都很便利，可滿足鄉親日常所需，還能揪伴出遊，就是車少了點！」66歲車城鄉民吳新貴說，它方便又便宜，持社福卡免費，提前預約還可預做準備，也因反映佳，使用的人愈來愈來，常會碰上預約額滿，如果能增加就更好了。墾丁社頂潘姓居民說，公車班次極少，到站牌還要走一大段路，搭白牌車又太貴，預約到家接人的小黃公車，便宜可滿足採買、就醫、就學、洽公等需求，就是班次少了些。

恆春 公車 墾丁

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