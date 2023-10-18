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左營萬年季840萬做「火獅」 藍批荒腔走板如日本神社...市府：虛心檢討

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供
李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供

「把我小時候的萬年季還來！」國民黨高市議員李眉蓁表示，高市府今年舉辦的高雄萬年季失去地方特色，左營元素消失，反而像日本神舍祭典，為讓左營人回憶原汁原味的萬年季，她將於10月21日傍晚5點起，在左營歷史步道舉辦「懷舊小小萬年季」市集，有小小迓火獅、攻炮城、1日小小轎班夫，彌補今年萬年季失真的遺憾。高市府民政局表示，今年萬年季會融入日本元素，原意是想讓萬年季活動多些變化，對外界意見會虛心檢討。

高市府所辦的左營萬年季活動於10月7日至9日舉辦，李眉蓁表示，萬年季活動錢花得越來越多，新聞做得越來越大，在地元素卻越來越少，今年840萬元委外的萬年季「火獅」，本來是左營宮廟的主要象徵，卻以仿日本的形式風格做呈現，讓迓火獅變得像日本神社祭典、荒腔走板，有網友痛批「引進日本的廟會文化，那我們是日本廟會？」認為活動本質被外國文化取代，非常誇張。

粉專「高雄好過日」批評高雄市府辦萬年季引進日本風格、去在地化，「地方活動（火獅）看不見在地特色的影子，還用外國文化取代，地方怎能接受？」並認為與其花大錢邀請及宣傳「應援女神」、「女子團體」、「某某藝人」等，萬年季更應展現地方特色，讓更多人看見在地團體。

李眉蓁指出，萬年季源起在地廟宇的宗教活動，最具特色就是「迓火獅」，各宮廟還會舉辦攻炮城及許多闖關民俗活動，市集上更有珠算餅、象棋糕、測甘蔗等等有地方特色的食品及活動，十分熱鬧。這些是左營人小時候美好記憶，卻被高市府以粗糙、不尊重的手法抹殺，難怪在地民眾群起表達不滿。

李眉蓁說，她是土生土長的左營人，本周六下午5點半她將在左營下路21號前的左營歷史步道，舉辦小小萬年季活動，復刻當年的熱鬧景象。除了小小迓火獅、攻炮城，還特別徵求300位小朋友擔任1日小小轎班夫，一同體驗扛小火獅的感覺。

當天的懷舊市集則有許多古早味文創餐車，帶來狀元糕、畫糖、蛋餅、豬血糕、什菜湯、懷舊冰包、彈珠汽水等古早味，讓大家重溫記憶中的廟會文化，而不是像參加日本活動。

高市民政局表示，高市府辦理萬年季活動，今年已是第23年，為有推陳出新的感覺，今年融入日本元素，並辦理文創市集，或許是與以往有些不同，所以外界有不同聲音，市府都會尊重，並納入日後辦理活動的參考。

李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供
李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供
高市府今年萬年季活動舉辦文創市集，取代往年小吃攤市集。圖／高市府提供
高市府今年萬年季活動舉辦文創市集，取代往年小吃攤市集。圖／高市府提供
李眉蓁本周六將舉辦「懷舊小小萬年季」市集，指將復刻左營人既有萬年季回憶。圖／李眉蓁提供
李眉蓁本周六將舉辦「懷舊小小萬年季」市集，指將復刻左營人既有萬年季回憶。圖／李眉蓁提供
李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供
李眉蓁批評高市府今年所辦的左營萬年季活動、荒腔走板，失去在地特色，反而比較像日本廟會。圖／高市府提供
高市府今年所辦的左營萬年季活動找來團體表演，被批評失去在地文化特色。圖／高市府提供
高市府今年所辦的左營萬年季活動找來團體表演，被批評失去在地文化特色。圖／高市府提供

李眉蓁 高雄市 文創

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