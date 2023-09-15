岡山大樓外牆磁磚雨傷人 議員開公聽會找解方

老舊大樓常傳出磁磚雨傷人，但外牆整建維修經費高，高雄岡山一棟28年大樓因修繕費逾6千萬，部分住戶不願分攤，導致問題無解，成公安不定時炸彈。高市民代昨舉行公聽會，學者建議從建材及施工方法進行源頭控管，仿國外採用輕質建材，再者修法、強化巡檢，成立一條龍輔導機制，另輔導管委會成立修繕基金，多管齊下解決問題。

高雄岡山一棟大樓外牆磁磚今年7月底大量脫落，住戶出外要撐傘，戴安全帽避免「禍從天降」，社區緊急圍防護網、警方也封路嚴陣以待，據知大樓磁磚剝落問題存在1、20年，因整修費用估計逾6000萬，164戶每戶至少分攤35萬，許多人卻步，至最近主管機關介入輔導才促成整修共識。

議員黃柏霖昨邀學者專家舉行公聽會為「磁磚雨」問題找解方，他建議，前端建築設計及建材選用先做到萬無一失，2、30年後就不必擔心禍從天降，國外已捨石材改用輕質建材，政府可思考改變建材使用。

高科大工學院長黃忠發說，磁磚脫落涉及公安及市容觀瞻，但許多大樓未成立管委會無人出面解決，由政府花錢承擔很怪，住戶也可能因修繕費用高而擱置問題，尤其近年很多大樓趕建，未來磁磚雨問題恐加速浮現。

高餐大教授劉維群說，很多管委會至今不清楚外牆整維可申請補助，建議市政府成立專業輔導團隊，率先啟動「一條龍」輔導機制。

義大副校長李樑堅指學校一棟大樓修繕報價高達6、700萬，超乎想像，建議政府輔導公寓大樓成立修繕基金，或研議保險業承作建築外觀險；管委會公共基金不足，則商請銀行提供低利融資貸款，讓住戶更有意願修繕。張宗隆律師建議公部門多向住戶說明修繕後可帶動房價增值，增加修繕意願。

高市工務局指今年獲報個案有2件，1件修繕中，另1件明年3月施工。工務局近期也會邀專業公會研擬一定規模以上的新建物，申請使用執照時應檢具外牆磁磚及飾材拉拔試驗報告。至於老舊大樓修繕補助費用每棟最高補助5千元。

都發局表示，若老舊大樓走都更程序，可申請整建維護事業規劃及工程補助，規劃費約可補助50萬至100萬，工程費依建築物地上層總樓地板面積每平方公尺1000元計算，補助上限45%。