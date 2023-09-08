高雄本土登革熱+7 衛生局：社區感染風險增

高雄市今日新增本土登革熱個案7例，累計已有195例。衛生局說，今日上午進行高風險社區環境病媒蚊密度調查，共查獲152處積水容器，其中36處已孳生病媒蚊，陽性率達23.7%，呼籲民眾要主動清除孳生源，才能有效控制疫情，如被查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可罰1萬5000元。

衛生局表示，今日新增的8例本土登革熱個案，發病期間介於9月2日至9月7日，分別為前鎮區、湖內區各2例，小港區、岡山區、鹽埕區各1例，其中4例個案發病前有台南活動史，包括湖內2例、小港1例、岡山1例。

衛生局說，防疫團隊均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

衛生局表示，近期偶有短降雨，請市民朋友主動整頓環境清除住家四周堆積物及容器，避免積水孳生病媒蚊。雨後48小時內務必落實4大動作「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉，減少病媒蚊孳生。