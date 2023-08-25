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影／高雄登革熱累計90例 開學在即市府要求各校加強防疫

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊在戶外病媒蚊易躲藏空間噴藥滅蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在戶外病媒蚊易躲藏空間噴藥滅蚊。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增登革熱本土個案4例，累計已有90例。衛生局說，今日新增個案發病期間介於8月21日至23日，分別為林園區2例、大寮區1例、鳳山區1例，呈現散發狀態，因開學在即，高雄市長陳其邁呼籲各級學校及市民落實防疫措施。

衛生局表示，林園區2例陽性個案，工作地都位於小港區順苓里，在擴大採檢時發現，研判是當地社區感染衍生，小港區順苓里已累計6例。大寮區後庄里1例陽性個案在8月11日及18日有屏東縣萬丹鄉活動史，應是屏東社區疫情衍生。鳳山區忠孝里1例陽性個案8月13至23日間有台南市北區及安南區活動史，應為台南社區疫情衍生。

陳其邁今天在校長聯席會議中，感謝各級學校校長在新冠肺炎期間堅守校園防疫，保障師生健康。陳其邁說，東南亞各國今年登革熱疫情大流行，鄰近縣市也增加非常多病例，9月開學後通常都有一波疫情，可能要持續到11月，籲請各級學校要特別注意校園孳生源清除及相關防疫措施。

衛生局說，近期持續高溫又經常降雨，病媒蚊密度持續偏高，加上受到境外移入及外縣市移入個案影響，高雄市登革熱疫情恐升溫。防疫團隊8月22日至25日，針對小港區順苓里疫情群聚社區進行環境巡檢，查獲多達88個積水容器，其中13個已孳生病媒蚊，3天內開出舉發通知書共計13件。

衛生局指出，在小港區順苓里查獲的孳生源，主要是水桶蓋、金爐、花器、水桶、底盤、塑膠罐、水溝及地面積水。所有人、使用人或管理人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

防疫團隊在抽油煙桶內積水，發現病媒蚊幼蟲孳生。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在抽油煙桶內積水，發現病媒蚊幼蟲孳生。圖／高市衛生局提供
抽油煙桶內採檢的孑孓。圖／高市衛生局提供
抽油煙桶內採檢的孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫團隊發現空地廢輪胎積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊發現空地廢輪胎積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

衛生局 疫情

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