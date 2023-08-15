高雄本土登革熱+3 連日降雨垃圾袋皺褶積水長出病媒蚊孑孓

高雄市今天公布新增本土登革熱個案3例，累計61例。衛生局說，今日新增個案左營區2例均與青雲宮市集有明確地緣關係，累積已8例；小港區青島里1例也是社區群聚感染，累積10例。受到近期西南氣流有強降雨發生影響，連日雨勢造成相當多的積水容器，連垃圾袋的皺摺處積水都長出病媒蚊孑孓，衛生局提醒，如果不儘快清除，只要0.5公分積水就可能變成病媒蚊孳生的大溫床

衛生局表示，今日新增3例本土登革熱確診個案，其中2例為居住於左營區的同住家人，經疫調8月11、12日分別有出現症狀，8月14日就醫，驗出確診第一型登革熱。另1例是居住小港區青島里40歲多歲女性，8月12日門診就醫並被通報，檢驗結PCR確診。

衛生局說，今日新增的3例個案，均為既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生的群聚疫情，日前已完成社區緊急防疫工作。由於單點散發個案，可能導致當地次波群聚感染風險，應把握雨後空檔時，動員家戶內外環境巡檢，主動清除積水容器等孳生源，特別是容易忽略的天溝、屋後溝、防火巷、頂樓及地下室等，更應落實「巡、倒、清、刷」。

衛生局表示，只有落實孳生源清除，才能杜絕登革熱傳播風險，也可避免發生疫情時，家家戶戶必須配合化學防治的困擾。民眾注意自身防蚊措施，從事戶外活動時可穿著淺色長袖衣褲，並使用經衛生福利部核可的防蚊液，避免被病媒蚊叮咬。