機車筆試10大扣分題曝光 酒駕累犯罰則錯率最高

中央社／ 高雄9日電

高雄市區監理所統計，全國2019年1月至今年6月參加機車筆試考生答錯考題，整理出10大易錯筆試題目，其中答錯率最高的是「騎機車酒駕累犯」開罰規定，高達87.2%考生答錯。

高雄市區監理所今天公布全國機車考照筆試10大扣分題，答錯率最高題目是「騎乘機車違規酒駕，何種樣態將處駕駛人9萬元罰鍰、吊銷駕照3年及施以道路交通安全講習」，答案是「10年內第2次再次遭舉發違規酒駕」，錯誤率高達87.2%。

其次為是非題「前行車未表示允讓靠邊慢行而強行超車，要處以罰鍰並記違規點數」，答案是錯的，並不記違規點數，考生錯誤率也高達85.7%。

第3大扣分題是與酒駕有關的是非題，題目為「駕駛人酒駕且附載未滿12歲兒童者，除處罰鍰及當場移置保管該車輛外，並應吊銷駕照」，正確答案也是錯的，其實是不用吊銷駕照，也有高達85%考生答錯。

高雄市區監理所表示，這些題目對於已做好萬全準備的考生來說或許不難，但並非每位考生都能將交通規則背得滾瓜爛熟，「別再相信考前半小時狠K題庫，就能輕易通過筆試的謠言。」

高雄市區監理所指出，機車考驗筆試目的是為了讓駕駛人能將交通法令、安全防禦駕駛及駕駛道德等運用，融會於日常生活中，而非以考倒民眾為訴求。因此，多了解其他考生易混淆的考題，除了能提升筆試合格率，更能促進駕駛人提早消除錯誤的認知，建立正確的交通觀念。

酒駕 高雄市

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