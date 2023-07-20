屏縣冰品飲料 2件複驗改善

高雄六合路知名冰店爆發食物中毒，44人就醫，冰品被驗出沙門氏桿菌，引發外界關注，屏東縣衛生局今年4月起也針對冰品及飲料進行專案稽查，經稽查67家冰品業者與手搖飲料店抽驗，結果有2件不符規定，經限期改善複驗後已符合規定。衛生局表示，即起擴大轄內冰品業者衛生稽查包含網路知名店家，確保食的安全。

炎炎夏日，屏東縣府確保民眾食用安全，4月起，執行冰品、配料製造業與飲料稽查專案，稽查67家業者，兩件不符合規定，分別是冰塊、冰淇淋不符微生物標準，經限期改善複驗後，已符合規定。

屏東縣衛生局表示，為強化屏縣冰品業者落實衛生管理，提升販售冰品衛生安全，即起擴大轄內冰品業者衛生稽查包含網路知名店家，確保民眾食品安全。

衛生局長張秀君說，指標性病原菌被用來作為監測飲冰品及食品衛生指標之一，若超過標準，可能因業者在製造過程中衛生條件、食材、器具及包裝過程遭受汙染或從業人員個人衛生習慣不佳，造成產品交叉汙染，檢出含有指標性病原菌且超過衛生標準者，代表產品具衛生安全疑慮，民眾選購飲料冰品須留意販售場所環境衛生，及從業人員個人衛生。