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高雄汽機車撞輕軌 2年半33件事故

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導
高雄輕軌屢遭車輛闖入發生碰撞，去年12月還發生首起死亡意外。圖／本報資料照
高雄輕軌屢遭車輛闖入發生碰撞，去年12月還發生首起死亡意外。圖／本報資料照

高市2021年至今年6月共發生33件輕軌與汽機車碰撞事故，1人死亡，13起受傷，肇因是汽機車未遵守號誌闖入軌道釀禍。捷運局為防範違規，將在輕軌路口架設偵測設備，並將車流資料融入智慧運輸網絡，提升輕軌通行安全。苓雅區林榮里長支持科技執法，呼籲輕軌路口號誌、標誌要完善，以免引發民怨。

高雄環狀輕軌工程預估今年底全線完工，但輕軌與汽機車碰撞事故時有所聞，市府將借助科技執法，有效防範事故發生。

高雄市副市長林欽榮昨表示，全網22.1公里的輕軌年底成圓，有38座車站、86處路口，計畫先在49處路口建置偵測設備，加上市警局早先設置的10處，國發局5G科專計畫補助10處，合計69處，占全網80%路口，預計明年底啟用。

林欽榮說，系統能偵測車流、違規，資料直傳交大開單；另智慧型運輸系統（ITS）分析資料再配合AI學習，可與行控中心、交通局智慧運輸中心協同運作，改善運輸效能預防碰撞。

捷運局表示，輕軌路口設有箭頭燈號、可變資訊標誌（CMS）和聲光等多種預防告警設施，地面畫設輕軌列車行駛界線並塗上黃色鋪面。至於闖入軌道預警系統目前尚未規畫，但有鑑於台中捷運意外教訓，未來中央若要求全台捷運軌道加裝，將全力配合。

高市議員鄭光峰說，「安全」、「適應」絕對是交通優先考量，輕軌採偵測設備是保障安全的有效措施，日後民眾要熟悉與輕軌共存，可滾動調整。

里內有2處輕軌路口的苓雅區林榮里里長王文祿說，平日車流量大，科技執法有助取締違規。但前提是須做好相關號誌、標誌畫設，勿讓里民莫名挨罰，反釀怨言，得不償失。

張姓市民說，台鐵地下化，但馬路又出現輕軌，路口還裝取締設備，不解是便民還擾民？

羅姓市民說，輕軌穿越馬路，停等紅燈的時間很久，曾見騎士不耐煩冒險闖越輕軌軌道，若加裝取締設備，應能遏止類似狀況。

輕軌 台中捷運 標誌

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