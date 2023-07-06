影／高雄新增2登革熱病例 陳其邁：精準打擊+區域聯防
高雄今天新增2例登革熱確診個案，1例是住在三民區的建築工人、1例是住在湖內區的移工，2人都有台南活動史，高雄今年累計7例登革熱病例。高雄市長陳其邁表示，防疫策略有稍作調整，著重精準打擊及區域聯防。
陳其邁說，4日公布的高度疑似個案、居住湖內區20多歲男性國際移工，PCR檢查為陰性，推測可能是重複感染，抗體有交叉反應，導致病毒量降低下來，PCR因此沒測到，目前還在綜合做血清完整判斷。今天新增2例，都有台南活動史，推測是在台南受到感染可能性比較大 。
陳其邁表示，防疫策略有稍作調整，一方面強化落實TOCC、接觸史的調查，另外也加強病媒蚊監測，降低病媒蚊密度，清除積水瓶罐、容器，減低傳播風險，簡單講一開始就是「精準打擊」，把確診個案的疫調調查清楚，二方面就是區域聯防，降低整體在北高雄及病例活動區傳傳風險。
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