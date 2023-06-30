高雄399通勤月票掃碼搭公車「卡卡」 議員籲不要讓好政策變民怨

高雄市府配合行政院政策，推出399元通勤月票方案，能用手機QR碼或實體卡，不限次數搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪等超值優惠，卻陸續傳出使用手機QR碼搭公車容易遇到「卡卡」情況，議員許采蓁籲不要讓良好政策變成民怨。高雄市府交通局表示，今年4月起已推動改善措施，目前公車掃碼設備妥善率已達95%以上。

有民眾在網路上發文詢問，指想買399套票搭燕巢快線通勤，但擔心掃描機不容易感應問題，底下留言大多建議買實體卡片較穩定，也有使用QR碼過來人說「QR掃不到很煩」，不過也有使用QR碼的人說，很少遇到公車兩台機器都不能刷情況。

高雄市議員許采蓁說，自己就有遇過民眾表示因為在公車上多次無法掃碼，最後只能由司機直接讓他搭車，在今年4月於議會就已針對問題向交通局提出改善要求，但至今仍然聽到有民眾抱怨，希望交通局能夠盡快相關廠商改善現有的問題，否則讓立意良好的政策反而造成民怨就很可惜。

義守大學智慧網路科技學系主任楊吳泉系說，因QR碼需要透過網路做認證，在移動中的公車上可能就會有網路不穩造成刷不過狀況，實體卡就不會有這個問題；樹德科大資訊學院陳璽煌院長則說，因QR碼掃描涉及影像辨識，可能受到安裝位置、現場光線影響識別時間，建議可以在離峰時段多加測試掃碼角度、距離，若還是有難以辨識狀況，就需像市府建議要請廠商在後台做調整。

交通局表示，公車驗票機QR碼設備自今年4月起有推動改善計畫，包含落實每日營運前、中、後檢查，也會請廠商定期檢測保修，若有妥善率不佳報修等，目前公車QR碼設備妥善率已達95%以上，若仍發生無法掃碼情形，會讓乘客直接搭車避免爭議。