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影／金門首間麥當勞今試營運 民眾排4小時搶頭香

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影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，一早就有不少民眾到場排隊。圖／讀者提供
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，一早就有不少民眾到場排隊。圖／讀者提供

等了39年，金門終於也有麥當勞了！金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有人凌晨3點多就來排隊了，還有不少學生早早來排隊嘗鮮，民眾都說，可以吃到熱熱的薯條跟漢堡實在太棒了。

麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，一早金門昇恆昌賣場還未營業前就擠滿排隊等著朝聖的民眾，現場人山人海，人潮甚至繞了賣場外半圈，約100多人，第一位到場排隊者說，他大概凌晨3點多到場排隊，希望當金門第一個吃到麥當勞的人，第二位民眾則是4點多到場，到清晨6點多，人潮逐漸湧現。

民眾買到麥當勞後，都開心的拍照打卡，不少民眾都說，能到熱薯條，就覺得太棒、太幸福，以後金門也有，他就可以天天來吃了。

慶祝金門第一間麥當勞開幕，麥當勞與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，並結合金門在地特色─太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」。

麥當勞金門太湖餐廳服務時間為周一至周日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位，除了提供完整餐點品項之外，還有金門限定的高粱漢堡、貢糖冰炫風等在地化餐點，預料將掀起一波購買熱潮。

麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，不少民眾一早到場排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，不少民眾一早到場排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，不少年輕人到場朝聖品嚐熱騰騰的薯條與漢堡。記者蔡家蓁攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，不少年輕人到場朝聖品嚐熱騰騰的薯條與漢堡。記者蔡家蓁攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，吸引上百位民眾一早到場排隊。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，吸引上百位民眾一早到場排隊。記者蔡家蓁／攝影

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金門 麥當勞 餐廳

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