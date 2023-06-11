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銀髮族瘋健身 專屬課程新商機

聯合報／ 記者王昭月卜敏正／連線報導

疫情過後，健身運動成新風潮，愈來愈多長輩現蹤健身館，高雄市有健身館順勢開發銀髮專屬課程，引進適合長輩健身器材，館內每5名學員就有1名長者；台東聖母醫院「樂智幸福家園」，去年也成立健康館，依長輩體能規畫運動強度、訓練肌耐力，成為台東高齡友善健康新樂園。

高雄市「洛克健身」獲高市青年局青創補助，負責人陳弘彬是健美先生，接觸健美、重訓18年，從親身體驗及數千堂教學經驗，研究出適合各階層學員的運動課程，他發現疫情解封後，越來越多年輕人帶家中長輩到健身館運動。

陳弘彬說，館內目前每5名學員就有1名長輩，促使他思考銀髮族運動需求與健康管理，添購適合長輩運動器材，開發1對1教學與團體課程，幫助長輩加強體能，除教練專業指導，也提供營養補充品和輔具推薦，助長輩達成健身目標。

台東聖母醫院5年前將原東區職訓中心，轉型成立綠色照護園區「樂智幸福家園」，並成立快樂運動館，館內以AI科技運動設施、智慧遊戲，提供專為銀髮長輩設計的運動課程，成為附近社區長輩運動體適能場館。

運動教練鄭如君說，快樂運動館無年齡限制，學員從40到90歲都有，主要提供樂智幸福家園長輩運動，每座機台都內建運動者年齡、體耐力運動紀錄，使用機台前要拿個人磁扣連線，依運動處方調整強度、目標，透過運動分數回饋訓練反應力、專注力。

運動 長輩 健身

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