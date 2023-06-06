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遭質疑行政不中立 屏縣客家處長否認
屏東縣竹田鄉大湖社區在母親節辦慶祝活動，鄉長吳振中發送康乃馨，縣府客家事務處長李明宗也出席，遭質疑為參選屏南立委的許展維助陣。議員陳宗廷昨在議會質詢秀出李明宗與許展維妻子許慧玲同框照，質疑李違反公務人員行政中立法規定。
李明宗解釋，當天與鄉長前往現場，送花過程鄉長為準備上台致詞而走遠，留下他和許慧玲在場被拍到，因此產生誤解，絕無違法。
陳宗廷質詢指，有鄉親向他檢舉客務處長李明宗涉嫌違反行政中立，指日前參加大湖社區慶祝母親節活動時，看見李明宗著縣府工作背心，與屏東立委第2選區參選人許展維妻子許慧玲一同在場發送康乃馨，疑似支持特定政黨，違反公務人員行政中立法。
許展維回應，參選過程與助選團隊難免遇上節慶行程，會與縣府人員、民代、鄉長、鎮長不期而遇，「這是很正常狀況，不需擴大解釋，沒有行政不中立問題」。
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