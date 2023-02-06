重體育技能也重品德 高市5國中小獲頒教育部績優體育班

教育部體育署公布112年度高級中等以下學校體育班績效優良名單，全國有24所學校獲選，其中高雄市就有5所國中小獲選，國中組有鳳甲國中、鳳西國中；國小組為苓雅區中正國小、三民區東光國小、楠梓區右昌國小。

高雄市教育局長謝文斌表示，高雄近年積極整備體育班與充實專任運動教練，市長陳其邁非常重視體育選手培訓、運動賽事的發展，以及各運動種類三級與四級的銜接，積極媒合基層團隊與社會職業球隊的資源，不論在獎金、訓練補助或者選手照顧方面，讓運動選手沒有後顧之憂。

鳳甲國中連續四年獲選績效優良體育班，也榮獲111年度教育部體育署學校體育傳炬獎殊榮。校長丁文祺說，鳳甲國中重視學生多元發展，用心推動體育運動，體育班發展以籃球、田徑、自由車等項目為主，除培育優秀運動選手外，更重視生活教育，推動學生品德實踐，培養學生重視生活管理與自律能力，並建立區域性運動訓練銜續系統。

苓雅區中正國小體育班也已連續四年獲選績效優良，並獲111年度教育部體育署學校體育傳炬獎，是優良傳統體育班學校。體育班棒球隊去年代表高雄市遠赴美國德州參加「PONY野馬級世界少棒錦標賽」，獲得亞軍為國爭光。韻律體操隊在高雄市市長盃、111年全國錦標賽中榮獲佳績外，也受邀參加111年「倫敦邀請賽國際交流活動」。

鳳西國中是所重視多元發展的學校，學校致力發展足球、射箭、游泳項目，在國內比賽獲獎無數，成績斐然，榮獲110學年度中等學校足球聯賽五人制女生組冠軍、高雄市運動會射箭女生組團體賽冠軍、全國南區游泳錦標賽200公尺混合式冠軍等。

連續2年獲選績效優良體育班的三民區東光國小，多次代表高雄市獲得優異成績，更曾數次代表台灣至歐洲參與國際賽事，並獲得金牌，不僅是體育班團隊的努力，更需是全校師生、社區人士的支持與肯定。校長柯惠玲表示，近年受到少子化影響，不過體育班招生卻不受影響，最大的原因即是優質團隊帶來的好口碑，讓家長們放心讓孩子全心投入體育班訓練與學習。