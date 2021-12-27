高英工商52周年校慶 邀校友直播主瑞瑞主持高英之星
高英工商舉辦創校52周年慶祝大會，主題為「舞動青春活躍高英」，校慶活動也有別以往，以趣味競賽取代傳統的運動項目，設計高英之星暨社團成果節目載歌載舞歡慶，並邀請知名直播主、部落客「瑞瑞」校友呂瑞靜主持，讓整個校園充滿青春氣息與歡笑聲。
高英工商學務處為校慶設計8種不一樣的趣味項目，包括：風火輪、造橋鋪路、保庇、夾夾樂、背對背夾球、校園腳力王、滾滾樂、天旋地轉等，讓每個學生都能參與，各科主任及班級導師也下場，有效凝聚科、班級向心力，每個學生都是校慶活動中不可或缺的重要成員。
在社團成果發表部分，高英工商特地邀請受歡迎的活動主持人校友「瑞瑞」返校擔任節目主持。瑞瑞表示自己就讀的就是高英工商美容科，在校期間受到學校許多栽培，高英就像她的家，校長和師生就像家人般的存在。每次學校有任何活動，她絕對義不容辭相挺，今年更是第三度擔任高英之星暨社團成果節目主持人。
瑞瑞得知今年高英工商更換新制服，還換上新制服展現日系美少女氣質，融入學弟妹同歡。高英工商熱舞社也拿出看家本領，勁歌熱舞展現驚人氣勢，讓觀眾目不轉睛；各班好聲音紛紛齊聚高英之星展現好歌喉，現場觀眾聽得暢快。
校長陳德松表示，高英工商學生備受肯定的三好：品德好、技術好、身體好，其中的身體好，就是活力與青春的體現，學校會為學生打造揮灑青春色彩的舞台，不只在技能舞台上發光發熱，也能成為人生舞台的Super Star。
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