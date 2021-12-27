高英工商52周年校慶 邀校友直播主瑞瑞主持高英之星

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商熱舞社演出充滿青春活力。圖／高英工商提供
高英工商熱舞社演出充滿青春活力。圖／高英工商提供

高英工商舉辦創校52周年慶祝大會，主題為「舞動青春活躍高英」，校慶活動也有別以往，以趣味競賽取代傳統的運動項目，設計高英之星暨社團成果節目載歌載舞歡慶，並邀請知名直播主、部落客「瑞瑞」校友呂瑞靜主持，讓整個校園充滿青春氣息與歡笑聲。

高英工商學務處為校慶設計8種不一樣的趣味項目，包括：風火輪、造橋鋪路、保庇、夾夾樂、背對背夾球、校園腳力王、滾滾樂、天旋地轉等，讓每個學生都能參與，各科主任及班級導師也下場，有效凝聚科、班級向心力，每個學生都是校慶活動中不可或缺的重要成員。

在社團成果發表部分，高英工商特地邀請受歡迎的活動主持人校友「瑞瑞」返校擔任節目主持。瑞瑞表示自己就讀的就是高英工商美容科，在校期間受到學校許多栽培，高英就像她的家，校長和師生就像家人般的存在。每次學校有任何活動，她絕對義不容辭相挺，今年更是第三度擔任高英之星暨社團成果節目主持人。

瑞瑞得知今年高英工商更換新制服，還換上新制服展現日系美少女氣質，融入學弟妹同歡。高英工商熱舞社也拿出看家本領，勁歌熱舞展現驚人氣勢，讓觀眾目不轉睛；各班好聲音紛紛齊聚高英之星展現好歌喉，現場觀眾聽得暢快。

校長陳德松表示，高英工商學生備受肯定的三好：品德好、技術好、身體好，其中的身體好，就是活力與青春的體現，學校會為學生打造揮灑青春色彩的舞台，不只在技能舞台上發光發熱，也能成為人生舞台的Super Star。

高英工商學生開心參加校慶趣味競賽。圖／高英工商提供
高英工商學生開心參加校慶趣味競賽。圖／高英工商提供
學生在「高英之星」比賽中展現才藝。圖／高英工商提供
學生在「高英之星」比賽中展現才藝。圖／高英工商提供

制服 直播主

延伸閱讀

回想爭取屏東特殊教育學校 潘孟安參加10週年校慶

彰化兩學校今一甲子校慶 都收到獎學金大禮

百年老校校慶人瑞校友憶往：地面鋪石頭罰跪永難忘

17LIVE創實體藝廊空間 網羅17位繪畫型直播主展作品

相關新聞

高雄一紙公文台電捐8千萬建動物園 中市議員要求比照

台中市議員李中今在議會質詢，拿出高雄市政府今年12月3日請台電公司「捐助」8千萬建設經費的公文，他要求台中市府觀旅局及環...

高市計程車喊漲 明年1月27日起每趟次約漲15元

高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低，高市交通局表示，計程車營運成本增加，經審議會後通過計程車新運價，起跳運...

中油探採綠科煉製研究所發表成果 倡淨零碳排創新轉型

台灣中油公司今天舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循...

中鋼、台塑、日月光2021營運成績亮麗 虎年好過年

年關將近，年終獎金多寡受關注，高雄多家企業包括中鋼、台塑及日月光，因疫下全球供應鍊重組，今年營運交出亮麗成績，年終或產銷...

農曆年關將近居家清潔超夯 高雄居事達人幾乎約滿

年關將近，家戶對居家清潔需求大，高雄家事清潔業者過年前預約幾乎全滿，即使協助大掃除的人員有年輕化趨勢，依舊面臨缺工問題。...

大陸冷氣團來襲！高雄養殖業加強禦寒力抗低溫衝擊

強烈大陸冷氣團來襲，全台有多個縣市溫度可能下降至10度以下，隨氣溫驟降，養殖業者不敢掉以輕心，開始著手防寒工作，高雄養殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。