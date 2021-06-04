屏東大成國小裁併轉型實驗小學將引進雲門、北藝大資源

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉大成國小校園環境優美，將轉型為縣內第三所公辦民營實驗小學，縣府公告110學年度起由台北市關渡文化藝術基金會辦學，日後將引進雲門舞集、台北藝術大學等相關資源，朝向藝術領域發展。圖／取自屏東縣大成國小臉書
屏東縣新埤鄉大成國小校園環境優美，將轉型為縣內第三所公辦民營實驗小學，縣府公告110學年度起由台北市關渡文化藝術基金會辦學，日後將引進雲門舞集、台北藝術大學等相關資源，朝向藝術領域發展。圖／取自屏東縣大成國小臉書

少子化衝擊，屏東縣府教育處近年啟動裁併校政策，屏東縣新埤鄉大成國小原規畫110學年度併入新埤國小，大成國小從面臨裁併危機將轉型公辦民營實驗小學，縣府公告110學年度起由台北市關渡文化藝術基金會辦學，日後將引進由雲門舞集、台北藝術大學等相關資源，朝向藝術美學領域發展。

屏東縣新埤鄉大成國小全校有28名學生、12名教師的小校，地點交通便利，國道三號南州交流道下後，約五分鐘車程成即可抵達。大成國小原訂110學年度裁併，縣府3月召開裁併校公聽會，4月舉行公辦民營實驗小學公聽會，教育處指出，委託辦理大成國小實驗小學的團隊是台北市關渡文化藝術基金會，該基金會先前曾到縣內多所學校實地走訪。經評估後，大成國小全校6班，是典型客家小學，學校長年發展美感與人文課程為核心，經評估最適合發展實驗小學。

教育處指出，本實驗教育計畫負責人是國立台北藝術大學主任秘書鍾永豐，計畫主持人為北藝大藝術與人文教育研究所長、副教授容淑華，教學資源有台北藝術大學教育資源，藝術與人文教育研究所，畢業校友、雲門舞集舞蹈教室等都是實驗小學強力的後盾與支持系統。

教育處指出，大成轉型為實驗小學，以成為培養生活藝術家的搖籃與實驗基地，實驗教育計畫根基於身體教育、自然環境與人文景觀，結合學校周邊核心生態圈，規畫由下而上，由內而外，以學生學習為主體，三大「生態課程」為主題。以生活藝術家為人才培育目標，強調身體力行、實踐創造學校教育，包含，藝術生態培養學生存在美學，環境生態探索自然美學，文化生態厚植學生公民美學。

大成國小校長李嘉齡說，學校今年畢業生4名都是男生，團隊尚未交接，今年招生採「佛系招生」，學區6名新生，報到6名，其中2名非學區，學校轉型朝藝術領域發展，也獲社區認同，新生報到率跟往年相似約五成。

屏東縣國小163所、15所分校，共178所學校，109學年度停辦5所國小分校、分班，1所國小改制分校，110學年度裁併1所國小佳冬鄉大新國小併入昌榮國小。

大成國小是屏東縣第三所公辦民營小學。第一所是高樹鄉大路關國民中小學委由福智文教基金會辦理、第二所是新埤鄉的餉潭國小由屏東縣慧光圓通普賢文教基金會承辦。

屏東縣 併校 雲門舞集

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