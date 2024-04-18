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斗六鎮南國小女籃隊超狂爆發力 奪指標籃賽5金刷新校史

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六鎮南國小校長梁博雍（右三）今天領軍女籃隊至西螺福興宮還願，感恩太平媽祖護持全隊征戰平安，廟方加碼致贈加菜金獎勵球員。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮南國小校長梁博雍（右三）今天領軍女籃隊至西螺福興宮還願，感恩太平媽祖護持全隊征戰平安，廟方加碼致贈加菜金獎勵球員。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六鎮南國小女籃隊成軍30年，今年屢創近十多年來校史紀錄，狂掃縣賽、全國賽及國際賽共5面金牌，校長梁博雍今天領軍女籃小將至西螺福興宮還願，感恩太平媽祖護持全隊征戰平安，總教練陳昱汝說，球員歷經心力及體力的坎，藉一場接著一場的出征，扎實且磨練了個人的硬實力與團體向心力，接下來5、6月將再戰全國國民小學籃球聯賽及TARO國際邀請賽，盼能再次鑲金，為雲林爭光。

鎮南國小學務處主任黃建鴻表示，女籃隊由吳念臻、謝依璇、黃子馨、林暐瑄、吳映澄、陳彙喬、張庭瑜、石沛淳、許心瑀、高鈺晴、曾婕芸、許馨怡、陳翊婷及李柏妤等人組成，雖然練球資源不及都會區，球員僅能利用早自習及專長課時間訓練，但各個在其中自我磨練心志，造就團隊默契。

陳昱汝說，球員年齡平均13歲，心態層面尚輕，輕敵、鬆懈等想法偶爾會出現，不過每場比賽就是最佳機會教育，她鼓勵大家「拿出最好的態度，盡力把握上場機會」，因為應賽的態度，即攸關能否完整備戰。

女籃隊在去年全國少年籃球錦標賽時未進4強，陳昱汝說，今年目標鎖定進攻4強，沒想到第一場就遇上超級強棒南港隊，她要球員好好享受比賽、不要洩氣，果真一氣呵成一路打進冠軍賽，也幸有堅持到最後，在賽事尾聲的拉鋸戰直接贏對手5分，全員都很開心挺過去了。

梁博雍說，女籃隊今年上半年成果豐碩，先後在中日韓交流賽、順天盃全國邀請賽、縣長盃及全國小學籃球錦標賽、全國少年籃球錦標賽獲得全勝，勇奪5冠，大家對於自我表現很滿意，也終於彌補去年未成功奪冠的遺憾。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，自己有觀看女籃隊的比賽過程，已經變成她們的頭號粉絲，今天代表廟方贈送球員每人1件紀念衣及太平媽聯名乖乖餅乾，預祝下一次上場再創佳績，翻新紀錄。

雲林斗六鎮南國小女籃隊成軍30年，今年屢創近十多年來校史紀錄，狂掃縣賽、全國賽及國際賽共5面金牌。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮南國小女籃隊成軍30年，今年屢創近十多年來校史紀錄，狂掃縣賽、全國賽及國際賽共5面金牌。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮南國小女籃隊成軍30年，今年屢創近十多年來校史紀錄，狂掃縣賽、全國賽及國際賽共5面金牌。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮南國小女籃隊成軍30年，今年屢創近十多年來校史紀錄，狂掃縣賽、全國賽及國際賽共5面金牌。記者陳苡葳／攝影

小學 教練 雲林

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