黃敏惠考察中捷綠線 喊話中央：快還嘉義市輕軌建設

嘉義市長黃敏惠今率府內一級首長，到台中市取經施政方針，嘉義市將爭取高鐵輕軌路線，今也安排考察台中捷運綠線。黃敏惠說，中市府規畫市政，也考慮未來局處資源如何整合，交流收穫良多；嘉義市定位「園區生活圈」，需要好的交通建設，今考察台中捷運，得到非常多寶貴意見，站點結合鄰近商圈，可帶來繁榮，盼中央盡快還給嘉義市輕軌建設。

黃敏惠今到台中考察，包含「美樂地計畫」、「台中捷運」等項目；嘉義現正向中央爭取輕軌建設，規畫全線15公里、共13個站，6月做可行性評估期末報告送交通部審查。

嘉義市政府團隊今下午搭乘台中捷運綠線，自水安宮站至市政府站，分別先了解捷運站內設計，包含入站口、廣告設置、周邊商品設計等，也特別介紹「緊急停車按鈕」，說明中捷安全措施。

黃敏惠搭乘第一節車廂，提到輕軌路線與中捷綠線環境相似，兩旁都是住家，特別留意隔音牆等設備，也讚許中捷綠線車廂的穩定、舒適性，請團隊紀錄，取經回嘉義。

黃敏惠說，嘉義市現在爭取的輕軌，應該是高鐵第一期計畫站內，必要做的輕軌計畫，原先早就有規畫，希望中央快還嘉義市輕軌建設。

黃敏惠說明，嘉義縣未來有台積電進駐、鄰近也包含諸多園區，會有更多人才湧入，嘉義市定位為「園區生活圈」，應記取新竹的前車之鑑，要有好的交通建設。

黃也提到，看到台中捷運得到許多寶貴意見，包含可將站點結合鄰近商圈，可為地方帶來商業繁榮，且嘉義鐵路高架化正進行中，應一併納入規畫，完善整體交通建設。

嘉義市政府團隊今先赴勤美草悟道，考察市民廣場、勤美商圈，了解台中市「美樂地計畫」，如何改善公園等綠地空間，結合周邊環境，打造在地舒適、且具地方特色的公園環境，接著考察中捷綠線，最後抵達中市府，與台中市長盧秀燕及市府團隊會談。

黃敏惠表示，中台灣區域聯盟、女力縣市交流等，基層同仁常有來往，盧市府團隊相當用心，今考察時「知無不言、言無不盡」，分享在建設上如何突破困難，且在規畫前，如何整合跨局處資源，為台中真正帶來發展，收穫良多，也佩服在盧市長帶領下，看到台中市政高品質提升、並看見台中未來。