2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

白沙屯媽祖進香今年擇定3月18日登轎出發，一年一度代代相傳的宗教儀式，今年報名人數已經突破17萬人，再創歷史新高。《聯合新聞網》整理了2024年白沙屯媽祖進香的各種資訊，有興趣的民眾可以參考。

2024年白沙屯媽祖進香日期為3月18日登轎，約凌晨01點00分出發，最後於3月26日回宮，總共9天8夜。

依照媽祖進香慣例，進香行程大致為：放頭旗→登轎→出發→到北港→拜天公─進火→回宮→遊庄遶境→開爐。

圖片製作／聯合新聞網、資料來源／白沙屯媽祖婆網站

報名時間：2月16日到3月14日止，每天8:00-12:00、13:00-18:00。

報名電話：037-792058(拱天宮服務台)。

個人報名

個人報名請親自到拱天宮服務台037-792058先行索取報名表、填妥報名表後繳費領取相關進香物品完成報名手續(可委託他人協助代理報名)。

個人報名／純進香／每人700元(最新金額為500元)

原可獲得衣服(款式外套或背心依拱天宮公告為主) 、帽子一頂、臂章一只，但目前已經沒有進香衣服，因此現在報名會扣除200元，只須繳交進香公費新台幣500元。

報名影片參考

個人報名／參與進火遊覽車／每人1100元(最新金額為900元)

內容為公費500元+車資400元，於聖母到達北港當日前由白沙屯出發參與拜天公儀式。

個人報名／8天隨香步行遊覽車／每人2300元(最新金額為2100元)

是指在陪伴媽祖一同來回北港的前8天的時間裡，全程跟隨的遊覽車中，能有一個專屬於您自己車位供您隨時乘坐休息放行李之用，專車僅止服務到聖母回宮前一天駐駕為止，住宿費另計。

團體報名

團體報名遊覽車請洽拱天宮服務台037-792058。

進香物品：

佩掛車輛用進香紅布條 ：100元／條。

三角黃色車期：50元／支。

2024甲辰年白沙屯進香報名資訊。資料來源／白沙屯拱天宮臉書社團

白沙屯媽祖進香已經有百年歷史，是全台各媽祖進香遶境活動中，陣仗最大、徒步距離最遠的行程，從苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮出發，沿途經過台中市、彰化縣、雲林縣，來回約400公里，最特別的是，白沙屯媽祖的每年的繞境天數、路線、停駕地點都不固定，因此常有意外的驚喜發生。

白沙屯媽祖北港進香每年都人山人海，十分壯觀。圖／朝天宮提供

白沙屯媽祖進香預計3月23日到雲林北港，正逢假日，朝天宮香客大樓已經被預訂一空，香客尋找住宿恐怕成問題，因此廟方、雲林縣政府及北港鎮公所等單位也協調了以下地點供香客住宿，並且也標上淋浴地點供參考。

圖／取自北港朝天宮臉書社團

進香前建議以虔誠信念進行三天的齋食。 圖／canva

1.進香前茹素或早齋三天

進香前以虔誠信念進行三天的齋食，除淨口淨身之外，更具淨心之意。進香出發當日起，即可開葷，維持進香體力。

2.犒軍

依照百年習俗，白沙屯本地信徒在進香前三天傍晚，均會準備豐盛飯菜、帶著進香旗，挑擔前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，自家供奉媽祖者或居住於外縣市的信徒，亦設香案祭拜，藉以慰勞媽祖兵馬，祈求進香一路平安順遂。

3.起馬禮儀

凡參加徒步進香者，有如媽祖之人間兵馬，故有「起馬」與「下馬」儀式。起馬是指香丁腳在離家出發之前，應先行向自家廳堂供奉之神明上香稟告，隨後並到拱天宮向媽祖禮香，一則敬告媽祖進香之行已就緒，再則祈求媽祖保佑旅程平安。

1.家有喪事者

白沙屯習俗上，若家中遇喪者，一年內多自動避免前往進香，除因媽祖進香是喜事之外，更展現了孝道精神。

2.懷孕婦女

懷孕者盡量不要參加進香，因進香人潮眾多，容易發生碰撞推擠，影響胎兒健康，另外也怕神轎掛有太極八卦會傷害胎兒靈體。

拱天宮管委會曾提醒，跟隨白沙屯媽祖徒步進香的「裝備建議」，另外也提醒身上不要帶過多現金，鞋襪要舒適，衣物要寬鬆，遮陽防曬的工作更不可少。

1.個人換洗衣物

依照天數與氣候狀況，可多準備一件薄外套，能禦寒又可防曬，也應多準備幾雙換穿的鞋襪，雨天淋溼可以換穿。

2.毛巾

可以隨時用來擦汗、防脖子曬傷，以及在放鞭炮時掩耳摀鼻。

3.舒適的鞋子

因為長時間行走雙腳容易腫脹，建議要準備寬鬆舒適的鞋子。

4.個人清潔盥洗用品

旅行裝的牙刷、牙膏、洗髮精、沐浴精...等等。

5.環保餐具

沿途用餐的時候自備筷子、碗或鋼杯，可減少免洗餐具的消耗。

6.睡袋或營宿裝備

可以讓行動的自由度更高，只要能遮風避雨之處皆可睡。

7.防曬用品

像是遮陽帽、或斗笠，也要準備防曬乳，或是短T加上袖套也是一種選擇。

8.個人常備藥品

9.電源設備

包含相機、手機、充電器等等的充電頭。

10.重要的隨身證件

例如身份證、健保卡、駕照、提款卡等。

白沙屯媽祖進香期程常有大批信眾搶鑽轎底祈福求安好。圖／聯合報資料照片

拱天宮指出，媽祖進香最重要的任務是平安取回香火，信眾在進香期間，嚴禁碰觸「頭旗、香擔」等重要法器，香擔在添加燃料時也不能好奇圍觀，「神轎」不可以任意觸摸，期間內也要注意言行舉止，嚴禁口出穢言或行為輕挑，維護進香秩序與聖母尊嚴。

民眾如果無法到場，但想要知道白沙屯媽祖目前的最新位置，可以下載拱天宮推出的白沙屯媽祖App（Android版、iOS版）或是義工團隊製作的「白沙屯媽祖」GPS App，也可以透過白沙屯媽祖Youtube收看直播，詳細資訊如下圖。

圖／白沙屯拱天宮臉書社團

白沙屯媽祖又被稱為「粉紅超跑」。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

白沙屯的媽祖信仰啟肇於乾隆年間，依海維生的白沙屯人，信奉媽祖為守護神，拓殖先祖奉請一尊軟身媽祖供於民家，媽祖神像歷史比拱天宮更悠久，拱天宮建廟後更集開基媽、鎮殿媽及進香媽於一身，本地人稱為「 大媽」。

另外白沙屯媽祖也被稱為「粉紅超跑」，廟方曾解釋，因為媽祖鑾轎上面有粉紅色的遮雨布，超跑是因進香速度相當快，所以有了「粉紅超跑」或「超跑」的名稱。

而更早在2013年4月24日下午，當時媽祖到了彰化一BMW服務中心，鑾轎進入後在白色BMW面前行轎，示意要讓位，之後服務人員趕緊移車，讓媽祖鑾轎「倒車入庫」停在該位置。