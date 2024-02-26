白沙屯拱天宮媽祖進香 台鐵增停、加開列車
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，今年擇定3月18日起駕出發，展開9天8夜的南下雲林北港朝天宮進香之旅。台鐵公司今天指出，配合進香活動，3月17日、25日及26日，3天共增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛104列次（原4車編組改為8車編組）；3月17日、18日、25日及26日，4天共加開海線區間（快）車44列次。
台鐵公司表示，詳細列車資訊、時間及停靠站，可至台鐵APP「台鐵e訂通」或官方網站查詢。為便利民眾乘車，建議可使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，節省排隊購票時間。
另外，今年3月17日、3月18日、3月25日及3月26日，4天暫停受理彰化至竹南間海線各站，包含成追線列車之海線區間兩鐵環保業務。
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