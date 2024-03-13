配合白沙屯媽進香 苗縣YouBike2.0今啟用

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香將在3月18日出發，「粉紅超跑」徒步前往雲林北港朝天宮刈火活動，從上月中受理報名開始，昨己突破17萬3千人；苗栗縣政府為配合進香活動盛事，縣長鍾東錦昨也宣布今起提早啟用YouBike2.0。

昨天上午拱天宮與縣府、通霄鎮公所共同舉辦「2024年媽祖文化系列活動」記者會，鍾東錦致詞表示，拱天宮北港進香活動早年是通霄大事，後來變成苗栗縣的大事，現在是全台灣非常重要的民俗活動，在廟方的努力下，有一天會變成國際大事。

鍾東錦說，為配合拱天宮媽祖進香，苗栗縣政府特別在今天提早啟用YouBike2.0，有需要的香客可以和台中結合，從通霄騎到大甲。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今年報名跟隨白沙屯媽祖南下進香信眾人數遠超過預期，截至昨天上午報名人數已達17萬3千人，還有2天報名截止，估計會突破17萬5千人，達歷史新高；加上90輛遊覽車也已額滿，對比去年11萬3千多人報名，今年多超過5成，進香人數大爆發。

除了縣府提早啟用YouBike2.0服務香燈腳，通霄鎮里長聯誼會、代表會也共同募集606座流動廁所及60座沐浴間，方便大家沿途上洗手間及盥洗所需。