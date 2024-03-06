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白沙屯媽祖23日抵北港…預估湧入近20萬人 牛墟當天休市
苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香將於3月18日登轎出發，預計23日抵達北港，今年報名人數破16萬人，當天適逢周六及北港牛墟市集，預估將有近20萬人湧入北港，相關單位已協調牛墟當天休市，朝天宮周邊多處機關場所將開放香燈腳休息。
苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香今年擇定登轎、出發日期為國曆3月18日、23日到北港、26日回宮，共計約9天行程，今年進香之旅期程「去緩回急」，對隨香信眾是一大挑戰。
北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天受訪指出，今年白沙屯媽祖北港進香適逢朝天宮進香旺季，香客大樓都已被進香宮廟訂滿，無法提供香燈腳休息。
廟方、雲林縣府、北港鎮公所等單位與地方協調，朝天宮周邊包括北港派出所對面國泰人壽大樓、廟後方的中華電信、農會、文化大樓、北港老人會、北港體育館、游泳池當天會開放，也請託北港鄉親一樓有可用的衛浴可借給香燈腳使用。
公所開放老人會館、游泳池，另北港南陽國小、北港高中及北港農工也開放讓香燈腳休息。
蔡咏鍀表示，白沙屯媽祖3月23日抵達北港，當天適逢周六，又是牛墟市集日，預估湧入北港人潮可能破紀錄，經協調當天牛墟休市一次，供遊覽車停車。
因媽祖鑾轎出廟是在24日凌晨，且回程是「急行軍」，蔡咏鍀希望縣內有意提供餐點的民眾及團體，可以在23日晚上9點至10點供餐，方便香燈腳可以將餐食帶著走，沿途補充體力。
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