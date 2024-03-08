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台南市場好物PLUS徵選開跑 輔導銷售全台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市場好物PLUS徵選開跑。記者吳淑玲／攝影
台南市場好物PLUS徵選開跑。記者吳淑玲／攝影

台南美食名聞遐邇，除巷弄美食，市場美食也不遑多讓，台南市場處推出市場好物PLUS徵選計畫，今天舉行徵選開跑記者會，歡迎台南公有零售市場攤商及有意推廣自家優質商品者，踴躍報名徵選。

市長黃偉哲表示，市府近年來致力於傳統市場數位轉型，這次推出市場好物PLUS徵選，邀請專業委員遴選出4家公有市場優質攤商，透過專業輔導團隊系列課程及一對一客製化輔導，幫攤商建立品牌發展、商品規格化及網路行銷等數位能力，輔導傳統市場開發多元銷售管道及完成相關檢驗認證，將台南好物推廣到全台，讓饕客線上直接下單，美味即可送到家。

副市長葉澤山指出，商業經營模式要隨著科技進步改變，傳統市場透過數位科技，以冷鏈宅配的方式就可在線上線下同步銷售，這也是從新冠疫情開始後，市長黃偉哲就指示市府團隊極力推廣的新世代銷售方式。除了幫助推廣傳統市場，也吸引年輕世代加入行列，讓傳統好物得以傳承下去。

經濟發展局說明，今年規畫將台南市場特色小吃美食導入商品規格化及開發冷鍊銷售等概念，讓台南市場好物不再侷限於產地，而是銷售全台，徵選活動即日起至3月26日下午5時止。輔導完成的商品，未來將與知名電商平台合作，推出台南好呷市市場好物限時專區，提供民眾採買。

也搭配實體推廣活動、電視節目及KOL網路宣傳、合作電商平台的行銷活動及社群媒體宣傳，共同行銷，提升品牌形象。

經發局指出，計畫系列課程全程免費且有線上資源供重複練習，欲參加計畫者，須完成系列課程，內容包括冷鏈技術及低溫物流服務應用、品牌設計包裝、電商或數位轉型產業相關、網路行銷、食品代工等，相關課程自3月14日起開辦，課程報名網址：https://ppt.cc/fVGGOx。

傳統市場 台南 美食

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