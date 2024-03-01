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南鯤鯓廟代天府國運籤超有名 最敢解籤的總幹事侯賢遜今交棒了

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
擔任南鯤鯓廟總幹事20餘年的侯賢遜（左）交棒，由侯賢名（中）接任，民政局副局長吳明熙（右）頒發當選證書。記者莊曜聰／攝影
擔任南鯤鯓廟總幹事20餘年的侯賢遜（左）交棒，由侯賢名（中）接任，民政局副局長吳明熙（右）頒發當選證書。記者莊曜聰／攝影

台南市北門區南鯤鯓代天府有台灣王爺總廟稱號，分靈廟宇眾多，又是國定古蹟，進香期也列名國定民宿，是重要信仰中心，今天廟方舉行第15屆新任總幹事就職典禮，任職20餘年的5屆總幹事侯賢遜交棒，由營建組長侯賢名接下，全台宮廟代表、機關團體、民代、地方人士及廟方人員共200多人出席見證，場面熱烈。

近年南鯤鯓代天府因抽國運籤知名度更盛，每年大年初一都是關注焦點，再加上前總幹事侯賢遜因解籤時不論籤詩內容好壞都直言敢說，準確率也高，更引發網友熱議，隨著他的卸任，今年春節風格一改以往變得較為保守，讓人又想起他的風格。

新任總幹事宣誓典禮在五王殿、萬善堂舉行，侯賢名向眾神明宣讀誓詞，並由全體董監事在場見證，接下來由台南市政府民政局副局長吳明熙頒發當選證書，鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明、鯤鯓王協進會會長侯蔡雪吟、全國鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄等人多肯定侯賢遜任內表現，也希望信眾持續支持新的行政團隊。

新任總幹事侯賢名說，他任職南鯤鯓代天府已11年，代理總幹事職務有半年時間，對廟務推動已有認知，也規劃未來發展藍圖，未來一定會在既有的基礎上，帶領新的行政團隊加強努力，董事長陳浚鎰表示，侯賢名擔任營建組長期間，與總幹事侯賢遜替南鯤鯓代天府的發展盡心盡力，盼大家共同努力，讓五府千歲神威名揚海內外。

南鯤鯓代天府分靈廟宇2萬6686間，是國定古蹟，五府千歲進香期則是國定民俗，名列米其林三星旅遊景點、台灣十大廟宇建築，近年則舉辦藝陣演義、國際宗教研討會、藝文特展，還是平安鹽祭的主要場地，結合宗教與觀光，是南市沿海地區的重要廟宇兼景點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台南市北門區南鯤鯓代天府是沿海地區重要的廟宇兼觀光景點，每年吸引大量信眾及遊客前來。記者莊曜聰／攝影
台南市北門區南鯤鯓代天府是沿海地區重要的廟宇兼觀光景點，每年吸引大量信眾及遊客前來。記者莊曜聰／攝影

南鯤鯓代天府 國定古蹟 景點

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