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嘉市幼兒園有AB菜單？寫南瓜粥卻吃粉圓湯 教育處：鼓勵登錄菜單

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員王浩質詢表示，有家長陳情幼兒園竟然有A、B餐？記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩質詢表示，有家長陳情幼兒園竟然有A、B餐？記者李宗祐／攝影

嘉市有幼兒園教育部網站平台公布的菜單內容與實際不符，家長向議員反應，幼兒園竟然有A、B菜單？擔心有食安疑慮。市府教育處長郭添財表示，往後會鼓勵公立幼兒園要上教育部平台公布菜單，讓家長安心。

市議員王浩表示，幼兒園與其分班設立變更及管理辦法規定，「要定期公布餐點內容給幼兒父母知悉」，但有家長陳情在學校網站、平台都沒有看到，家長透過LINE向老師詢問才知道，離譜的是竟然有A、B菜單，公布是一種、實際吃得是另一種，「寫麵線卻是玉米濃湯，寫南瓜粥卻是吃粉圓湯」。

教育處長郭添財，這食材登錄平台是教育部所製作，由幼兒園登錄讓家長安心；幼兒園是個教育機構，教導孩子誠信、誠實、正正當當做人、實實在在做事，更是不可以有菜單不符狀況，但是目前沒有規定幼兒園一定要將食材登錄上平台。目前可以透過學校網頁、社群平台或與家長其他聯繫方式管道讓家長知道。

郭添財說，不論透過什麼樣方式讓家長知道，幼兒園應該公布食材讓家長知曉幼兒在學校吃了什麼，以便安心食用。未來會以幼兒評鑑加分、政策鼓勵等誘因，讓公立幼兒園都能登錄教育部食材平台。

郭添財表示，每學期都會對幼兒園食材進行稽查，如果有不符合規定會要求改進。

嘉義市議員王浩（左）質詢教育處長郭添財。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩（左）質詢教育處長郭添財。記者李宗祐／攝影
家長陳情幼園竟然有A、Ｂ餐，也幾乎不提供水果。圖／市議員王浩提供
家長陳情幼園竟然有A、Ｂ餐，也幾乎不提供水果。圖／市議員王浩提供

幼兒園 食材 教育部

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