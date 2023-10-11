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傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆轉運站YouBike站址竟遭違停機車全包圍，讓人超傻眼。圖／取自麻豆人大集合臉書
台南麻豆轉運站YouBike站址竟遭違停機車全包圍，讓人超傻眼。圖／取自麻豆人大集合臉書

台南麻豆轉運站上月甫設立的微笑單車YouBike站址，近日國慶連假竟遭多輛機車包圍動彈不得，除讓租借者傻眼外，更讓不少鄉親感慨公德心淪落，直呼這真的太誇張了。

麻豆警分局表示，目前因該處標誌、標線不明確，經聯繫後市府交通局公共運輸處將派員設置，待設置後針對違停者，警方將依法告發。交通局也籲請民眾發揮公德心，珍惜設置不易的公共腳踏車站址。

麻豆轉運站匯集大台南公車橘幹線、黃幹線，還有國道客運和欣、統聯、漢程等業者，是麻豆及周遭區域南來北往最重要門戶，公共單車需求殷切。但因用地難取得告炊，經市議員吳通龍、葉侑克服用地問題多次向市府交通局爭取，上月如願設置，不少人稱便。

麻豆轉運站因往來車輛頻繁，停車問題嚴重，日前國慶連假亂象更是雪上加霜，更有民眾在臉書「麻豆人大集合」轉傳撻伐。

其中最誇張的是，轉運站旁設置的微笑單車YouBike站址，竟被機車包圍，根本動彈不得，讓急租賃單車者氣結不已。

不少人也在網路痛批分「自私」、「公德心淪落」，當初大力爭取微笑單車設置的吳通龍服務處也搖頭感慨，這真的太傻眼了，也有人說，警方再不強力取締告發，那天站址被拔除也不意外。

單車 國慶 台南

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