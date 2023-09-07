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白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「白露」將至。記者賴香珊／攝影
節氣「白露」將至。記者賴香珊／攝影

9月8日迎來節氣白露」，也即將告別鬼月，民俗專家廖大乙表示，屬牛、羊、龍、狗者因農曆七月犯煞，鬼門關前別輕忽，更要小心謹慎，以避開血光之災。而白露起至中秋前，劉、張2姓氏互剋，雙方應避免合夥投資，婚事建議暫緩。

廖大乙指出，今年是特殊的「黑兔雙春閏二月」，在磁場、能量、氣候等方面都變化較為劇烈，農曆7月「鬼門開」後影響加劇，且越接近鬼門關，陰氣越強，「好兄弟」、「好姐妹」會把握時間遊蕩，甚至有收假症候群，不得不防。

其中，生肖屬牛、羊、龍、狗的人因農曆七月犯煞，磁場較亂，易有血光之災，雖然鬼月快要結束，也別因此輕忽，反而更要小心謹慎，在鬼門關送「好兄弟」、「好姐妹」回歸本位前，凡事小心謹慎，以避開血光之災，建議可多布施行善。

廖大乙也提到，今年農曆七月遇到2個節氣，初八也就是8月23日遇「處暑」，再來就是9月8日的「白露」，要注意的是，「白露」到「中秋」這段期間，劉姓、張姓這2大姓氏的民眾要特別留心，雙方盡可能不要行聯姻、投資等合作事宜。

他說明，民間熟知「五行」是金、木、水、火、土，代表顏色是白、綠、黑、紅、黃，但較少人知道，也從東南西北中「五營神將」觀五行姓氏，白旗「劉」屬「金」、綠旗「張」為「木」、黑旗「連」為水、紅旗「蕭」為火、黃旗「李」為土。

而因白露到中秋前適逢「金剋木」，從民俗上來看，劉、張2姓氏較易不對盤，建議雙方在該期間盡量避免合作，否則事情恐難順利、圓滿，因此不論是合夥投資做生意，或要登記結婚、辦婚宴等宜暫緩，等中秋過後再進行，以免節外生枝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 中秋 農曆七月 鬼月 節氣

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