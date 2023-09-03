鬼門關前求轉運這樣拜！4生肖有求必應最有感 1關鍵切記

今天是農曆七月十九，鬼月也已過大半，民俗專家廖大乙提醒，若覺得今年運勢很不順，可趁鬼門關前帶供品去「無門」、「僅有3面牆」的萬應公廟求「好兄弟」幫忙，對屬龍、狗、蛇、豬者等4生肖特別有效，但切記心願達成一定要還願。

廖大乙指出，農曆7月剩下不到2周，而在俗稱「關鬼門」前，「好兄弟」、「好姐妹」跟人一樣，收假前也會把握勝所剩不多的遊盪時光，越接近鬼門關，陰氣就越強，就民俗上，「寧可信其有，不可信其無」，出入應多留意防範，有利無弊。

不過，若是從事八大行業，但業績欠佳；或者是自認今年運勢超級差，甚至已到了窮愁潦倒的地步，廖大乙建議，可把握鬼門關前的這段時間，帶著供品去「無門」、「僅有3面牆」的萬應公廟、萬善祠求「好兄弟」、「好姐妹」出手相助。

廖大乙說，各宮廟或公司會在農曆七月舉辦普渡儀式，但萬應公廟、萬善祠等較乏人問津，比較少人會去辦普度，若是反其道而行的，帶供品去普度或祭祀，更能讓祂們備感溫暖，而鼎力相助，尤其肖龍、狗、蛇、豬者更能感覺「有求必應」。

而在供品準備上，除了糖果、餅乾，平常農曆七月禁忌水果「招你來旺」也就是香蕉、李子、水梨、旺來（鳳梨），此時可派上用場，還有蘋果象徵希望有好結果也可以；而前去祭拜的最好時段是每天下午1時後到晚上11時前之間。

廖大乙提醒，向「好兄弟」祈願相助時，應清楚報上名字及相求之事，並強調「他日有成必依所言答謝」，更重要的是，允諾答謝就「一定要說到做到」，因此別亂許諾，依自身能力允諾像明年中元前再來普度、吃素或捐款等行善布施為宜。

此外，可用紅包袋裝入1個銅板，1元、5元、10元、50元銅板皆可，記得將袋口封死，誠心祈求添油香布施，再投入香油錢箱，待相關人員打開紅包袋封口時，也象徵著在幫自己開運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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