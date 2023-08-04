台南登革熱確診升到818例 拒絕噴藥最高可罰30萬

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診34例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為818例，今日34例分布狀況為永康區17例，東區7例，安南區及仁德區各3例，北區2例，歸仁區及七股區各1例，年齡介於10歲至87歲，24例是由診所或醫院通報確診，10例由防治中心擴大採檢發現。

台南市長黃偉哲在昨日的一級流行疫情指揮中心會議中亦指示，經疫情調查發現有部分確診者為安養機構或長照機構住民，這些住民可能為年長者或本身有慢性病史者，都是登革熱重症的高風險族群，一定要特別注意照護。

會議中責成權管單位務必加強巡檢及督導機構落實環境孳生源清除，保障機構住民健康。此外因雨後有些天然環境造成的積水現象，如樹洞或大片落葉等，也呼籲市民要把握時間加強清理。

​依據登革熱防治中心近期稽查結果，發現許多公園或學校的樹洞陽性率很高，提醒權管單位應加強巡查，將樹洞填補避免積水，另社區違規的陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆為大宗，其次為花瓶、花盆及各式底盤等，尤其是民眾容易忽略的桶蓋、金爐、帆布、久未使用的馬桶及水箱，甚至颱風過後容易阻塞的天溝、頂樓或易積水的地下室等，都是病媒蚊容易孳生的地方，請民眾儘快檢查家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊影響自己與家人的健康。