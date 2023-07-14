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兒童暑假好去處 嘉義科學168博覽會今開幕
暑假來嘉義市「大玩夢想嘉！」嘉義市科學168教育博覽會，上午在港坪體育館盛大開幕，市長黃敏惠與來賓啟動，大批親子湧入，人潮滿滿，會場有科學達人秀及彩繪投影互動區等8大主題，主題特展有巨大恐龍裝置藝術，以牛頓發想2顆巨大蘋果裝置藝術「牛頓蘋果底嘉啦！」展現童趣。
開幕儀式以八大主題拼湊出立體蘋果拼圖，黃敏惠將蒂頭綠葉插上啟動，為活動揭幕，森森不息街頭劇場，以挑戰地心引力特技馬戲圓環舞蹈，以及倒立特技精彩演出，人潮滿滿，展現科學168超人氣，黃敏惠與活動形象大使「Q力伊萊」攜手逛遍8大展區，感受科學魅力。
「好有趣、好好玩喔！」今年活動多元豐富有趣，規畫科學達人秀及彩繪投影互動區，以及科學闖關體驗、科普教室、科學競賽、主題特展、定向越野、創客展演、科技月成果展等主題活動，小朋友青少年在冷氣體育館逛攤位，玩得開心。
教育處長林立生說，闖關活動現場有46個科學闖關關卡，集滿30個章 (含慈濟行動環保教育車任5關），即可兌換「關關獎」1份，每日限量900份；集滿46個章，可兌換「科學獎」1份，每日限量百份。
教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、嘉市議長陳姿妏及多位議員與各校校長、園長，參與年度科普盛事。黃敏惠說，今年科學168以「大玩夢想家」為主題，相信孩子都是夢想家，鼓勵他們勇敢追夢，展區創新突破，展現跨越領域與學制，激發孩子想像力，有戶外體驗，也有室內探索。活動今天起到18日止，相關資訊可上「嘉市科學168教育博覽會」臉書粉專查詢。
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