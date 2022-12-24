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耶誕新年假期 台南歸仁圓環校園教會民宅滿布美麗燈飾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝

台南市歸仁區公所在歸仁圓環四周、區公所及美學館架設耶誕燈飾，讓行經民眾感受到濃濃的耶誕氣氛。區長魏文貴表示，設計理念主要以明亮且繽紛的燈飾滿布圓環周邊，期許大家身體健康、行車平安，並使圓環亮起來，祝福大家耶誕快樂，即將到來的嶄新1年願大家平安喜樂。燈飾預計持續點亮至明年元宵節，歡迎把握機會來賞燈。

魏文貴表示，圓環周邊亮起來後，夜間更明亮，讓行經民眾感受到「歸仁的熱情歡迎」，大家眼睛為之一亮，吸引人車注目眼光。今年歸仁耶誕特別熱鬧，除了圓環周邊布置，歸仁文化中心也於改建後首度設置大型耶誕樹，聳立廣場相當壯觀，地方矚目。

另外歸仁戶政事務所也在大門周圍布置繽紛燈飾，可以感受到他們的用心，也讓民眾感受歡樂的氣氛。

區公所表示，今年歸仁教會又與崑山科大空間設計系攜手設計耶誕樹，主題「竹夢眾望」以手工編織竹球設計與製作充滿特色，一同點亮祝福。長榮大學耶誕樹則以鐵雕設計手法製作，在長榮堂旁展出，象徵傳統、永續意涵，期望照亮長榮並邁向永續的發展大道。

魏文貴說，歸仁文化十街10巷裡還有一戶羅姓家宅，每年為歡度耶誕節，把住家布置的美輪美奐，耶誕氣氛特別深濃，也相當吸引人。相較以往歸仁今年耶誕節真的特別不一樣，歡迎大家來歸仁賞燈，快樂過節，也來享受一下歸仁美食。

台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁圓環、校園、教會甚至民宅滿布美麗燈飾。記者周宗禎／翻攝

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