耶誕新年假期 台南歸仁圓環校園教會民宅滿布美麗燈飾

台南市歸仁區公所在歸仁圓環四周、區公所及美學館架設耶誕燈飾，讓行經民眾感受到濃濃的耶誕氣氛。區長魏文貴表示，設計理念主要以明亮且繽紛的燈飾滿布圓環周邊，期許大家身體健康、行車平安，並使圓環亮起來，祝福大家耶誕快樂，即將到來的嶄新1年願大家平安喜樂。燈飾預計持續點亮至明年元宵節，歡迎把握機會來賞燈。

魏文貴表示，圓環周邊亮起來後，夜間更明亮，讓行經民眾感受到「歸仁的熱情歡迎」，大家眼睛為之一亮，吸引人車注目眼光。今年歸仁耶誕特別熱鬧，除了圓環周邊布置，歸仁文化中心也於改建後首度設置大型耶誕樹，聳立廣場相當壯觀，地方矚目。

另外歸仁戶政事務所也在大門周圍布置繽紛燈飾，可以感受到他們的用心，也讓民眾感受歡樂的氣氛。

區公所表示，今年歸仁教會又與崑山科大空間設計系攜手設計耶誕樹，主題「竹夢眾望」以手工編織竹球設計與製作充滿特色，一同點亮祝福。長榮大學耶誕樹則以鐵雕設計手法製作，在長榮堂旁展出，象徵傳統、永續意涵，期望照亮長榮並邁向永續的發展大道。