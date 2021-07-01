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崑科大校友紀京佑打拚好學 赴日取得公職促進台日交流

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
紀京佑(左2)協助辦理中華料理體驗活動。圖／紀京佑提供
紀京佑(左2)協助辦理中華料理體驗活動。圖／紀京佑提供

崑山科大旅遊文化系校友紀京佑，在校期間入選教育部「學海築夢計畫」到日本晴海飯店實習1年，畢業後赴日就業學以致用，任職福井縣南越前町觀光營造課、從事地域振興協力隊工作，負責地方創生、促進南越前町與台灣觀光交流，深獲賞識，當地雜誌「町報」報導，介紹他為台日活動的付出及工作成果。

實習期間紀京佑秉持「做中學，學中做」想法，充分學習日本職場上熱情有朝氣的服務精神，更把握工作之餘的時間，積極參加日語及文化交流活動，包括日語教室文化交流、每月一次的日本文化與日語交流活動等，凡事主動創造機會，且勇敢表達，讓他在實習時間日文能力及就業能力大大提升，對日本保有非常大的熱情，更堅定未來就業方向。

紀京佑表示，在學期間為拓展視野與增強外文能力，參與推廣教育日文班，也主動擔任語言中心的華語小老師，與日本留學生透過語言溝通，加強外語表達能力，並與日生交流台日文化差異，進一步參加語言中心舉辦的日文朗讀競賽得獎第3名，因而對日本文化和風俗甚感興趣，心中暗自訂下目標，希望能有機會實際前往日本體驗當地人文風情。

他說，因系主任劉靜慧協助，才能在四年級時通過「學海築夢計畫」遴選，到日本一年實習；非常感謝學校的栽培，讓他能發揮長才，順利在日本就業，也能搭起台日國民外交的橋梁。

劉靜慧表示，紀京佑在學期間成績優異但為人低調，且不斷充實自己，海外求職前也仔細規畫赴日後目標，除提升外語能力、學習服務態度及職場技能，努力廣結人脈，深入了解當地的歷史文化，將所見所聞發表文章，刊登於日本知名的旅遊網站，發揮所學促進台日友好。

紀京佑也曾在日本線上觀光旅遊雜誌MATCHA Inc.会社任兼職記者，現在投入促進台日交流和協助觀光客翻譯，假日也常舉辦異文化料理教室等文化交流活動，雖因新冠疫情影響旅遊業大受打擊，但他改以線上方式舉辦交流活動，順利加深台日間交流，吸引當地媒體報導。

紀京佑在日本任職，進行地方創生、促進台日觀光交流。圖／紀京佑提供
紀京佑在日本任職，進行地方創生、促進台日觀光交流。圖／紀京佑提供
紀京佑大學期間在日本晴海飯店實習。圖／紀京佑提供
紀京佑大學期間在日本晴海飯店實習。圖／紀京佑提供
紀京佑(右)協助辦理多文化料理體驗活動，介紹與台灣不同的當地食材。圖／紀京佑提供
紀京佑(右)協助辦理多文化料理體驗活動，介紹與台灣不同的當地食材。圖／紀京佑提供
紀京佑接受南越前町町報採訪。圖／紀京佑提供
紀京佑接受南越前町町報採訪。圖／紀京佑提供
紀京佑(左)大學實習時，利用空檔參與每月1次的日語教室文化體驗。圖／紀京佑提供
紀京佑(左)大學實習時，利用空檔參與每月1次的日語教室文化體驗。圖／紀京佑提供
紀京佑(左4)在日本任職，工作時協助辦理多文化料理體驗活動。圖／紀京佑提供
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日本 實習

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